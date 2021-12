LTF'ere skyldige: Ventede på offer i flere timer

Bevæbnet med blandt andet en maskinpistol sad tre unge mænd i en Audi stationcar og ventede i seks timer på at slå en rival ihjel i maj 2020.

Trioen, der alle har tilknytning til banden Loyal to Familia, er ved Retten i Glostrup mandag blevet kendt skyldige i drabsforsøget, der mislykkedes, fordi offeret aldrig dukkede op.

Målet var en mand fra den rivaliserende bande Husum-gruppen, og under sagen er det kommet frem, at offeret formentligt ikke vidste, at hans liv var i fare.

Retten i Glostrup har også fundet det bevist, at mændene har deltaget i videreførelsen af den ulovlige forening og bande Loyal to Familia.

De tre mænd på 25, 26 og 28 år sad i bilen over for Café Victoria i Hvidovre og ventede på, at rivalen ville dukke op ved sin lejlighed, som ligger et par etager over caféen.

Lidt derfra sad en fjerde 25-årig mand i en grå Suzuki Liana, der ifølge anklagemyndigheden skulle bruges som flugtbil.

Retten i Glostrup har dog besluttet at frifinde den 25-årige mand, der også var tiltalt for drabsforsøg i forening med de tre andre mænd.

En kompakt Scorpion-maskinpistol af denne type skulle sammen med en Remington-pistol bruges til drabet på den 23-årige fra Husum-gruppen, mener politiet. Foto Jesper Stormly Hansen/Ritzau Scanpix

Vild biljagt

Politiet havde haft Audien, der var udstyret med polske nummerplader - stjålet fra en Volvo - i søgelyset i forbindelse med en anden sag.

Derfor var der placeret sporingsudstyr og aflytningsudstyr i bilen i tiden omkring drabsforsøget.

Politiet kunne dog ikke lytte med live, og de var indledningsvist ikke klar over, at der var et potentielt drabsforsøg i gang 25. maj.

Først da efterforskere gik i gang med at lytte til optagelserne den efterfølgende morgen, gik det op for politiet, at LTF'erne ville dræbe den navngivne rival fra Husum-grupperingen.

Da LTF´erne forsøgte igen samme aften, blev de overrasket af en politifælde med PET's Aktionsstyrke i spidsen.

Først efter en vild biljagt gennem Hvidovre, der endte, da LTF'ernes bil kørte ind i et hus på en villavej, blev mændene anholdt.

I bilen fandt politiet - ud over maskinpistolen - bland andet en almindelig pistol, magasiner, patroner og en grøn dunk med fem liter benzin, der ifølge anklagen skulle bruges til at brænde bilen af med efter drabet.

Der falder dom i sagen 10. december.

