KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): - Hvis du gør modstand, så nakker vi dig. Hvis du skriger af smerte. Så nakker vi dig.

Sådan forklarede en ung mand at tre daværende Loyal to Familia-medlemmer havde truet ham, imens de udsatte ham for et sandt voldsorgie, der kulminerede i, at han blev tvunget til at sætte sig på en flaske.