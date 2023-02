LTF'ere udvist igen: Truede familiefar

Vestre Landsret har onsdag skærpet straffen til to ud af tre mand i særdeles grov afpresningssag

Med et skydevåben for hovedet skulle en forretningsdrivende familiefar fra Ikast udlevere 30.000 euro eller 250.000 kroner til tre mænd med tilknytning til den nu forbudte bande Loyal To Familia.

- Du skal betale i dag. Ellers bruger jeg denne her, lød det blandt andet fra en af gerningsmændene med pistolen i hånden en julidag i 2019 under den månedlange afpresning, der kulminerede i en altødelæggende brand i offerets firmalager, hvor der skete skader for mindst 25 millioner kroner.

Onsdag har Vestre Landsret skærpet straffene til to af gerningsmændene med tilknytning til LTF. Det skriver Ritzau.

Landsretsdommen lyder på seks års fængsel og udvisning til den 35-årige Osman Yapici, der er tyrkisk statsborger, og afghanske Dawood Torknimann på nu 25 år.

Ankesagen har ikke omfattet den 28-årige Mustafa Yilidrim, der fik den hårdeste straf på syv år og seks måneders fængsel ved Retten i Herning i januar sidste år.

I byretten kom det frem, at det åbenlyst var kendt i lokalområdet, at den nu 28-årige mand var medlem af Loyal To Familia. Selv forklarede Mustafa Yilidrim, at han var meldt ud af banden.

På få minutter stod lagerhallen ikke til at redde. Branden efterlod skader for 25 millioner kroner. Politifoto

Truet med LTF

Netop gerningsmændenes tilknytning til LTF blev brugt i afpresningen af familiefaren fra Ikast. Offeret fik nemlig at vide, at han ville få problemer, hvis ikke han betalte banden de penge, som de krævede.

Først i august 2020 gik politiet for alvor ind i sagen, da truslerne kulminerede, og den forretningsdrivende far pludselig kunne se sit firmas lagerhal gå op i flammer.

- Branden er efter vores opfattelse blevet brugt som et slags eksempel på, hvor galt det kan gå, (hvis man ikke betaler, red.) sagde leder af afdelingen for organiseret kriminalitet ved Midt- og Vestjyllands Politi, Mogens Poorst, til Ekstra Bladet i forbindelse med anholdelserne i sagen i november 2020.

I alt endte offeret med at blive afpresset for 339.000 kroner. Yderligere to ofre, som også var forretningsdrivende i Ikast, blev truet på livet af Osman Yapici og Mustafa Yildirim, har indgået i sagen.

Her blev deres ruder i ofrenes butikker smadret, og de blev afpresset for 65.000 kroner.

