LTF's nye allierede: De farligste og mest voldsparate i Sverige

De truer til tavshed, rekrutterer unge helt ned til 12-13 år og står bag drabsforsøg, røverier, afpresning og likvideringer.

Loyal to Familias nye allierede har i hjemlandet Sverige markeret sig som en af de mest brutale kriminelle grupperinger, siden bandens initialer i 2015 for første gang dukkede op som tags og grafitti på betonen i et socialt boligbyggeri uden for Stockholm.