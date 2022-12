Lucas blev dræbt: Mor rystet over syn i Pusher Street

23-årige Lucas blev dræbt i Pusher Street 26. oktober i år, hvor han ifølge Ekstra Bladets oplysninger kun havde haft et par vagt som klipper.

Tre uger efter drabet var familien på gerningsstedet med en beboer fra Christiania, og det forfærdede familien at se de mange unge mænd, der arbejdede omkring hashboderne, og alle var klar til at trække masker op om ansigtet.

– Det er alle sammen potentielle Lucas’er, der står der rundt omkring. Alle de unge mennesker, der går derude, som kan lide den samme skæbne lige om lidt. Det berørte mig meget siger Jeanette.

Læs Ekstra Bladets eksklusive interview med familien, der fortæller om dræbte Lucas her og hør moderens tale til mindehøjtidelighed på familiens gård.

Lucas blev kun 23 år gammel. Han var ikke et kendt ansigt på Christiania, men havde haft 2-3 vagter i en hashbod. Formentlig fordi han manglede nogle penge til et indskud. Foto: Anthon Unger

– Hende vi gik rundt med, sagde, at de er nye hele tiden. Så er der razzia, og så tager politiet det, de har stået med, og så skylder de det til bagmændene. Og så hænger de i saksen. Det er jo forfærdeligt.

Københavns Politi har netop fortalt til Ekstra Bladet, at vejen ind i den organiserede hashhandel er blevet så kort, at man hurtigt kan ende et sted, hvor man ikke kan bunde. Dermed kan fælden hurtigt klappe i et miljø, der er styret af et betændt sammenrend af de rocker-bandegrupperinger, der også huserer i det øvrige København.

Det betyder også, at de støder på flere mindreårige. Københavns Politi har i perioden fra 1. marts til 21. november sigtet 28 mindreårige for salg af euforiserende stoffer på Christiania.

Lucas' mor Jeanette fortæller, at der var en mor, der kom hen til hende, da de holdt mindeoptog for Lucas fra Rådhuspladsen til Christiania, en beboer på Christiania, som fortalte, at hendes søn blev skudt og dræbt næsten samme sted 15 måneder tidligere. Og alt tyder på, at gerningsmanden skød den forkerte.

Flere hundrede lys blev tændt til ære for en 22-årig mand, der er vokset op på Christiania, blev dræbt af flere skud i Pusher Street på Christiania sidste år. Foto: Kennet Meyer

En kæmpe risiko

– Det handlede også om en likvidering. De ved ikke engang, hvem de skyder. De er tilsyneladende også ligeglade. Og ham her er åbenbart også bare gået direkte op og har skudt Lucas, og så er han bare gået stille og roligt derfra. Totalt upåvirket. Det er jo grotesk, at vi har sådan nogle tilstande i Danmark, siger Jeanette.

For hende er det vigtigt, at hendes søns død kan være en advarsel til andre unge mænd.

– Jeg vil bare gerne, at alle de unge mænd, jeg har set derude i dag, ikke ender ligesom Lucas. For jeg tror, at alle unge mennesker, uanset hvordan de er vokset op, kan blive fristet af, at der er så mange penge at hente ved at stå derude.

– Jeg tror, at det både handler om at fortælle de unge mennesker, at der er en kæmpe risiko forbundet med det, for jeg tror ikke, at der er nogen af dem, der tænker på, at det er med livet som indsats. Men der skal da også lyde en opfordring til vores politikere om at gøre noget ved det.

– Spørgsmålet er, hvad løsningen er?

– Ja, det kan jeg heller ikke vide. Jeg kan kun tænke, at der er virkelig mange penge i det, og så længe der er så mange penge i det, så vil sådan noget her blive ved med at ske, for så vil der blive ved med at være konkurrence på det. Jeg tænker, at det, der skal til, måske er, at man legaliserer det, så der ikke er så mange penge i det.