Lucky efter dom: - Jeg vil gerne tilbage i fred

KØBENHAVNS BYRET: I minutterne efter dommen lykkes det Ekstra Bladet at få den dømte, etbenede pirat Lucky i tale.

Den etbenede 39-årige nigerianer sidder stadigvæk som naglet til sin kørestol. Op til retsformand Sanne Bagers afgørelse havde han ubevist ladet sit hele venstre ben tromme uophørligt mod gulvet i retssal 32. Igen og igen kiggede han op imod et vægur over døren.

Nu virker han igen i relativ balance med sig selv. På overkroppen bærer han en tyk, sort dynefrakke.

Tydeligt udmattet men også påvirket af den situation, han er endt i med en dom, som erklærer ham skyldig i at have udsat danske soldater for livsfare.

- Hvordan har du det med dommen?

- Jeg har det ikke godt. Jeg forstår ikke, hvad det er, jeg har gjort mod dem. Jeg har mistet alt. Jeg har mistet mit ben, siger Lucky.

- Retten siger, at du er skyldig, men ikke skal have nogen straf. Hvordan har du det med, at du stadig skal sidde fængslet?

Det danske krigsskib Esbern Snare er ikke længere på mission i Guineabugten. Fregatten sejler nu omkring i Middelhavsområdet med en rolle i forbindelse med krigen i Ukraine. Foto: Ritzau Scanpix

- Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Hvorfor det her. Det hele er straf. Fængsel, siger han på gebrokkent engelsk.

- Vil du gerne tilbage til Nigeria?

- Jeg vil gerne tilbage i fred, sagde han uden at kunne uddybe det ønske.

Anklager og forsvarer i den opsigtsvækkende sag om den etbenede pirat Lucky reagerer, efter han er blevet kendt skyldig, men straffen er bortfaldet Ekstra Bladet talte med både sagens forsvarer og anklager efter dommen

'Jeg er ikke pirat'

Lucky er åbenlyst meget påvirket af, at han under sit fængselsophold i Danmark har mistet sin mor og sin 16-årige datter. Han er gift, og parret har også en datter på seks.

- Jeg kender ikke detaljerne. Det er smertefuldt. Smertefuldt, svarer han.

Københavns Byret slog i dommen fast, at Lucky var pirat, og at de otte andre i skiff-båden i Guinebugten også var pirater og potentielt på vej til at foretage en kidnapning på et fragtskib i nærheden, da de blev stoppet af danskerne.

Pirat-betegnelsen bakkes efter anklagemyndighedens og altså også rettens mening blandt andet op af, at der i den hurtigtgående motorbåd var syv maskingeværer, sprængstof og en stige, som er arketypisk udstyr hos de afrikanske sørøvere.

- Hvad siger du til det, Lucky?

- Vi er ikke pirater. Jeg er ikke pirat, svarer han indtrængende.

Tre skridt med krykkerne

Lucky har ikke mere at sige for nu.

Da han ruller hen til døren for at tale med sin advokat om dommen, siger Jesper Storm Thygesen til betjentene:

- Der er altså trapper. I må lige tage hans krykker, hvorefter Lucky får krykkerne. Retur i retssalen tager han tre humpende skridt med krykkerne, før han sætter sig i kørestolen igen og kører på plads.

Elitesoldater fra Frømandskorpset deltager her i en øvelse på Esbern Snare under missionen i Guineabugten. Foto: Forsvaret/Anders Fridberg

Kort efter bliver Lucky ført ud af retssalen og kørt tilbage til Vestre Fængsels sygeafdeling.

Her skal han trods strafbortfaldet i sagen indtil videre også opholde sig i de næste tre uger, hvorefter retten igen skal tage stilling til om hans varetægtsfængsling skal forlænges i nok en periode.

Meningen med den kendelse er, at spørgsmålet om en mulig ankesag skal afklares. Det samme skal det juridiske grundlag for Luckys ophold i Danmark.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Forsvarer: - Klar forskelsbehandling

Forsvarsadvokat Jesper Storm Thygesen beskrev efter dommen i pirat-sagen hele forløbet som 'helt atypisk'.

- Lucky er fundet skyldig og har fået strafbortfald, og det betyder jo i princippet, at han ikke har fået nogen straf. Men det klinger jo lidt hult al den stund, at han har siddet varetægtsfængslet i et år. Så for ham så har han jo nu siddet fængslet i et år. Så det er jo mindre vigtigt, at man ikke har fået nogen straf, siger forsvareren, som siger, at han 'aldrig har set noget lignende'.

Den tiltalte nigerianers forsvarer Jesper Storm Thygesen fastholdt i sin procedure, at hans klient er uskyldig og bør frifindes i den spektakulære sag. Foto: Ivan Boll

- Det, der er usædvanligt, er den helt klare forskelsbehandling, der er fundet sted. For der er fire, der har overlevet den her ildkamp, og de tre af dem blev sat på en båd ind til Nigerias kyst og den fjerde sidder nu herinde, har siddet et år i varetægt, men har ikke fået nogen straf, anfører han.

Han vil nu granske dommens præmisser for at tjekke, om der er grundlag for at søge erstatning til nigerianeren.

- Hvad vil han gerne selv. Vil han hjem eller blive?

- Han vil gerne hjem. Men han anerkender også, at Afrika med et ben er hårdt. For det er et hårdt sted at tjene penge, og det er ikke nemmere, når man er handikappet, som han er nu.

- Hvad vil han gøre, hvis han blev sat på fri fod?

- Han vil jo ikke ane, hvad han skulle gøre, hvis han blev sat på fri fod i Danmark nu. Så ville han have brug for noget hjælp. Men udgangspunktet er, at han gerne vil tilbage (til Nigeria, red.), siger Jesper Storm Thygesen.

Lucky føler sig ifølge sin forsvarer 'vildt uretfærdigt behandlet' i Danmark, selvom han efterhånden har 'accepteret tingenes tilstand'.

