Lufthavn blev afspærret af mistænkelig kuffert

Torsdag eftermiddag har politiet været massivt til stede i Københavns Lufthavn.

Årsagen var, at man havde fundet en mistænkelig kuffert ved togstationen, og derfor blev togstationen og Terminal 3 spærret af.

Kufferten har dog vist sig at være ufarlig, oplyser politiet på Twitter.

'Taskens indhold viste sig at være ufarligt. Det var en taske, som en rejsende familie ved en fejl havde efterladt,' skriver Københavns Politi.

Som følge af fundet var togtrafikken til og forbi lufthavnen blevet indstillet, mens undersøgelserne stod på. Togtrafikken er også atter blevet genoptaget, nu hvor politiet har sikret sig, at der ikke var noget farligt ved kufferten.

Politiet med kufferten, efter de havde sikret sig, at der intet mistænkeligt var ved den. Foto: Kenneth Meyer

'Kan se voldsomt ud'

Mens aktionen stod på understregede politiet, at der ikke var noget, der pegede på, at kufferten var farlig, men at de tog deres forholdsregler.

- Vi er ude og kigge på en mistænkelig kuffert. Det kan godt se voldsomt ud, men lige nu er vi kun ved at undersøge, om den indeholder sprængstoffer, lød det fra vagtchef Jesper Frandsen ved 14.30-tiden.

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Byrd

Ifølge Ekstra Bladets mand på stedet har der været tilkaldt bomberyddere - den såkaldte EOD-tjeneste - som har deltaget i arbejdet på stedet.

Ifølge Københavns Lufthavn har flytrafikken fortsat uforstyrret.