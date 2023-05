Lufthavnsgys: Slanger i massevis

Som Samuel Jackson nok ville sige:

'Enough is enough! I have had it with these mother-fucking snakes on this mother-fucking plane!'

Og episoden der udfoldende sig i en af Indiens lufthavne, lignede da også noget taget direkte ud af en scene fra filmen 'Snakes On a Plane'.

For det var hverken en falske Gucci-tasker eller poser med fjolletobak, som tolden fandt i lufthavnen i Chennai, men derimod 22 slanger og en enkelt kamæleon.

Det skriver Insider.

De 23 krybdyr blev således fundet og konfiskeret, efter at tolden ransagede flere kufferter tilhørende en unavngiven kvinde, som var fløjet ind fra Kuala Lumpur i Malaysien.

Og det lader til, at det langt fra er første gang, at de indiske toldmyndigheder har oplevet episoder som denne.

Ifølge chefen for FN's Miljøprogram i Indien, Atul Bagai, er Indien blandt de 10 mest populære lande i verden, når det kommer til at smugle eksotiske dyr ved hjælp af luftfart.

'Indien er et enormt knudepunkt for smuglere, der transporterer eksotiske dyr til andre lande', fortæller han.

