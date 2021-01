Lukker Bandidos-borge på stribe under bandekonflikt

Konflikten mellem Bandidos MC og NNV betyder nu, at politiet lukker tilholdssteder for Bandidos. Politiet har foreløbig lukket de første syv rockerborge

Den eskalerende konflikt mellem Bandidos MC og banden NNV betyder nu, at politiet skrider til lukning af deres tilholdssteder.

Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter skrev tidligere i dag, at politiet nu havde mulighed for at lukke opholdsstederne, og kort efter slog politikredsene til og lukkede Bandidos-huse..

Københavns politi har oplyst, at der er nedlagt forbud mod adgang til Bandidos-tilholdsstedet Speditørvej 5 i København S.

Samtidig oplyser Københavns Vestegns Politi, at Bandidos-borgen på Brøndbytoften 11 i Brøndby er lukket.

Og Nordsjællands Politi har også lukket Bandidos-husene i Frederiksværk, Hillerød og Helsingør. Det er adresserne Stubbedamsvej 17B, Helsingør, Industrivænget 27 i Hillerød og Industrivænget 12 i Frederiksværk.

Samtidig har Sydsjællands og Lolland-Falsters politi lukket Bandidoshusene i Næstved og Flakkebjerg. Konflikten mellem Bandidos og NNV har hidtil været koncentreret i hovedstadsområdet og Nordsjælland. - Vi vurderer, at der er risiko for, at konflikten også kan brede sig til vores politikreds, siger politidirektør Lene Frank.

- Vi har over den seneste tid set en eskalation i konflikten mellem de to grupperinger, og herunder senest med blandt andet brandstiftelse mod et af Bandidos’ opholdssteder i Nordsjælland. Det ser vi på med stor alvor, siger politiinspektør Henrik Sønderby fra Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter.

Det er de enkelte politikredse, der lokalt træffer beslutning om, hvorvidt tilholdssteder kan og skal lukkes.

Det er i medfør af rockerloven, at politiet under visse betingelser kan forbyde personer at opholde sig i en bestemt ejendom, når der verserer en voldelig konflikt mellem rocker- og bandegrupperinger.



- Det kan i forvejen være utrygt for borgerne at bo eller færdes tæt på disse opholdssteder, især når der en konflikt mellem grupperingerne. Politiet har gang i en omfattende indsats for at stoppe konflikten mellem de grupperinger og som led i at forebygge en øget eskalering i miljøet, vurderer politikredsene nu, hvorvidt man skal anvende muligheden for opholdsforbud, siger Henrik Sønderby.



Et forbud mod at opholde sig på bestemte adresser kan vare op til 14 dage ad gangen og vil blive offentliggjort på politi.dk.

Konflikt mellem Bandidos MC og NNV Politiets Nationale Efterforskningscenter, NEC overvåger- og indsamler løbende oplysninger om rocker-bandemiljøet i Danmark. I en risikovurdering fra 4. januar i år skriver NEC, at det er deres vurdering, at der aktuelt verserer en voldelig konflikt mellem på den ene side Bandidos MC og deres støttegrupper og på den anden side NNV-Gruppen. NNV-gruppen har de de seneste år, som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet, slået rod som en af hovedstadsområdets nye stærke bandestrukturer. I den aktuelle risikovurdering, Ekstra Bladet har aktindsigt i, lyder det blandt andet, at NEC vurderer, at Bandidos MC har stået bag en eller flere voldelige hændelser, som er rettet mod NNV-Gruppen og omvendt. NEC vurderer, at der p.t er en risiko for yderligere lignende voldelige hændelser. '... der er lagt vægt på tilgængelige oplysninger om våbenbesiddelse eller adgang til våben hos personer med tilknytning til grupperingerne, anvendelsen af skud- og stiksikre veste eller lignende samt om episoder med utryghedsskabende adfærd,' lyder det endvidere. Vis mere Luk

Københavns politi oplyser. at forbuddet mod adgang til Speditørvej 5 er trådt i kraft øjeblikkeligt. Det gælder foreløbig til 11. februar.

Også Bandidos-huset i Brøndby er lukket straks og gælder til 11. februar kl. 17. Det kan medføre fængsel i op til to år at overtræde forbuddet.

'Der er en betydelig risiko for et angreb på ejendommen, som blandt andet tjener som opholdssted for Bandidos, hvilket kan være til fare for personer, der bor eller opholder sig i nærheden,' siger Københavns Vestegns politi - og politiet vil nu skærpe patruljeringen i området.

En brand natten til tirsdag hos Bandidos i Helsingør var påsat, og politiet mener, at branden var et led i konflikten mellem Bandidos og NNV.

Her ses politiets teknikere på stedet efter brand i Bandidos-rockerborg i Helsingør.

- Det er komplet uacceptabelt, at konflikten har ført til en brandstiftelse, som kunne have resulteret i, at nogen var kommet alvorligt til skade. Alle, der bor og færdes nær tilholdsstederne, skal føle sig trygge, og det er en af årsagerne til, at der er indført opholdsforbud, fortæller politidirektør i Nordsjællands Politi, Jens-Christian Bülow.

Politiet vurderer, at konflikten har varet siden efteråret. Den kulminerede 2. januar med drabet på Cem Kaplan i Hillerød. Han sad i en bil med tre andre NNV-relaterede, den ene anses for bandens 'krigsminister', og han blev såret af skud. En Bandidos-rocker er fængslet for drabet på Cem Kaplan og har delvist erkendt. Der blev affyret 11 skud på stedet.

16. januar var en 51-årig veteran fra Bandidos mål for en bilbombe, der blev fundet monteret under hans BMW på Gyngemose Parkvej i Gladsaxe og uskadeliggjort.