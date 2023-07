Lukker ned for dobbeltdrab

Far og mor er hjemme: Den nærmeste familie til dræbt tyrkiskdansk kvinde og syvårig pige er tilbage i Danmark, men vil nu have fred til at lægge chokket og sorgen bag sig

Pludselig sank en dybt ulykkelig ældre mand fra Roskilde grædende i knæ ved siden af sin dræbte datters kiste.

I det øjeblik kunne han ikke længere bære sorgen og magtesløsheden.

Det menneskelige kollaps udspillede sig, da en stor gruppe mennesker i ugens løb tog afsked med den 50-årige pædagog og hendes 7-årige datter, som sidste lørdag blev slået ihjel under en ferie på den anatolske højslette.

Det fremgår af reportager i nyhedsbureauet DHA og andre tyrkiske medier, som har bragt billeder af den sindsoprivende begravelse i den tyrkiskdanske families oprindelige hjemby, Haykeri.

En stor folkemængde deltog23. juli i mindeoptoget for og begravelsen af den 50-årige kvinde og hendes 7-årige datter i den tyrkiske by Haykeri. Foto: Ritzau Scanpix

Drabene skete ved højlys dag. Klokken var angiveligt 14.30, og mor og datter opholdt sig i en swimmingpool på et luksushotel i Nevsehir, da dramaet pludselig udviklede sig.

Manden stak af, og kort efter blev ofrenes far og eksmand lagt i håndjern i en landsby i nærheden. Politifolk førte ham væk, og han blev sigtet for dobbeltdrab.

Skåret i halsregionen

I et facebookopslag nåede han at tage ansvaret for den brutale handling. I den ene tekst fastslog han, at han gjorde, hvad han skulle. ’Jeg fortryder ikke’, lød den næste sætning.

Tyrkiske medier refererer, at de to ofre blev skåret i halsregionen. Det skal være sket i forlængelse af et skænderi mellem det tidligere ægtepar, som blev skilt for tre år siden.

De har boet i Roskilde i en lang årrække og har ifølge kilder tæt på familien, som Ekstra Bladet har været i kontakt med, begge dobbelt statsborgerskab.

Manden var ifølge de tyrkiske medier rejst til området for at opsøge sin datter og ekshustru.

Med bøjet hoved lader den drabssigtede tyrkiskdanske mand sig her føre væk af tyrkiske politifolk. Han har på det sociale medie Facebook erkendt, at han stod bag drabenene på sin datter og sin ekshustru. Foto: DHA/Ritzau Scanpix

På Facebook fortæller han med tydelig bitterhed, at han efter skilsmissen stort set ikke fik lov at se datteren, og at han blev modarbejdet af sin ekshustru og hendes familie. En kritik, som de ikke har ønsket at kommentere.

Familien udtaler sig ikke

En af de første til at kondolere, da familien returnerede til Roskilde torsdag aften, var Yalcin Dogan. Han er leder af den tyrkiske Roskilde Kulturforening og har i hele forløbet været i tæt kontakt med den ulykkelige familie.

- Familien har besluttet ikke at udtale sig til pressen. De vil gerne have lukket den her sag, så de kan arbejde på at lægge den bag sig, sagde Yalcin Dogan fredag på Ekstra Bladets henvendelse.

Han lægger ikke skjul på, at drabssagen har været vanskelig at håndtere for familiemedlemmer, venner, kolleger og bekendte i Roskilde, der er hjemby for omkring 2000 indbyggere af tyrkisk oprindelse.

- Det berører alle. Vi kendte jo alle sammen den familie, siger Yalcin Dogan.

Den nu dræbte kvinde havde et stort socialt netværk i sin hjemby Roskilde. Her arbejdede hun som småbørnspædagog. Privatfoto

Stille og respektfuld

En af de meget få, der har villet kommentere sagen, er Fatih Erdogan, som driver en grillbar i byen. Han har en fjern fortid som kollega med den dræbte kvinde, og en af hans kunder var den nu fængslede 53-årige mand.

- Jeg er chokeret som alle andre. De blev gift for mange år siden i et arrangeret ægteskab, og jeg ved, at de blev skilt for tre år siden. Hende kender jeg ikke så godt, men han var en god mand. Meget stille og respektfuld. Min første tanke var: Det kan ikke passe, siger Fatih Erdogan.

Den nu afdøde kvinde var uddannet pædagog og ansat i en vuggestue. Manden arbejdede i et byggemarked.

Kendes han skyldig i dobbeltdrab, kan han se frem til en langvarig fængselsstraf. Dødsstraf er ikke nævnt som en mulighed i den tyrkiske straffelov.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, vil hellere bekæmpe landets mange eksempler på vold mod kvinder lokalt end at deltage i et europæiske samarbejde om at beskytte ofrene. Foto: Ludovic Marin/Ritzau Scanpix

Uhyggelige tal: Hundreder af kvindedrab

Ikke færre end 307 kvinder blev dræbt i Tyrkiet alene i 2021. Det viser den seneste årsopgørelse over drab i det for mange danskere fremmedartede Nato-land, og det var 39 flere end for tre år siden.

Statistikken er lagt frem af organisationen Human Rights Watch, som i en rapport kritiserer Recep Tayyip Erdogans regering for at svigte især kvindelige voldsofre.

Det har dog ikke forhindret præsidenten i at trække landet ud af Istanbul-konventionen i 2021.

Den er sat i værk af Europarådet netop for at forebygge vold mod kvinder i hjemmene.

Hans argument har været, at han hellere vil sætte lokalt ind for at beskytte kvinderne, men det er uklart, hvad der er kommet ud af den strategi.