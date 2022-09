Lydklip afslører: Sigtede talte om Frank-drab

Et ægtepar og et kærestepar talte om drabet på Frank Dan Nørgaard Jørgensen, dagen inden drabet fandt sted

Fire sigtede talte om at dræbe den 40-årige Frank Dan Jørgensen, dagen før han blev slået ihjel. Her drøftede de blandt andet mulige fremgangsmåder for drabet. Det afslører en videofil, som politiet har fundet.

Det fremgår af en retsbog fra et grundlovsforhør mod en 23-årig kvinde, der torsdag blev varetægtsfængslet som den sjette person i sagen.

Kvinden blev som den eneste løsladt ved et langt grundlovsforhør 19. juli. Her blev et ægtepar på 39 år og den unge kvindes kæreste på 26 år varetægtsfængslet.

To dage senere blev hans lig fundet pakket ind i plastik i et skovområde nær Gassum.

Siden er yderligere to varetægtsfængslet. De er alle sigtet for for i forening efter forudgående aftale og fælles forståelse - formentlig ved kvælning - at have dræbt den 40-årige far til fire på en adresse i Nimtofte 14. juli.

De nægter sig alle skyldige i drab.

Video afspillet i retten

Torsdag ønskede politiinspektør ved Østjyllands Politi Brian Voss Olsen ikke at løfte sløret for, hvilke nye beviser de havde mod den 23-årige kvinde, der nu gjorde, at de mente, at der var grundlag for en varetægtsfængsling.

- Hvad vi konkret er kommet i besiddelse af, kan jeg ikke komme nærmere ind på, sagde Brian Voss Olsen til Ekstra Bladet torsdag og henviste til, at grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre.

Men ifølge retsbogen fra grundlovsforhøret er der altså blevet afspillet en video, der cirka varer en time. Videofilen er optaget fra den 23-årige kvindes mobiltelefon og viser ikke nogen billeder af betydning.

I stedet kan man høre, at fire sigtede i sagen taler om, at Frank Dan Nørgaard Jørgensen skal komme til det formodede gerningssted, der ifølge Ekstra Bladets oplysninger er ægteparrets landejendom på Djursland.

Derudover fremgår det af retsbogen, at de fire snakkede om mulige fremgangsmåder for at slå den 40-årige far til fire ihjel på.

Optagelsen rummer ikke nogen egentlig konklusion, men godtgør, at den 23-årige kvinde har deltaget i overvejelserne omkring et angreb på Frank Dan Nørgaard Jørgensen.

Ligner mordkomplot

Informationen om videofilen er ikke den første detalje, der er sluppet ud i offentligheden via retsbøger.

Det har tidligere fremgået, at den 39-årige kvinde angiveligt bad den nu varetægtsfængslede 23-årige kvinde om at forlade landejendomen i Nimtofte den skæbnesvangre eftermiddag med de 39-årige og 26-årige mænds telefoner.

Her skulle hun være blevet bedt om at lægge billeder op fra stranden på Facebook. Det kan muligvis være i et forsøg på at skabe et alibi.

Den 37-årige mand er ifølge politiet blevet betalt for at skaffe sig af med liget. Den 23-årige mand har erkendt, at han har fjernet en olitetønde med aske og skruet nummerpladen af Franks bil.

Ekstra Bladet har gennem flere ugers research gransket de involverede personer i sagen. Her fremgår det blandt andet, at den 39-årige kvinde har haft et forhold med Frank Dan Nørgaard Jørgensen. Derudover har hun på dagen fra Franks forsvinden opdateret sit coverbillede til en stribe af skanningsbilleder, en positiv graviditetstest og en besked om, at hun venter barn i 2022.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger hævder hun, at Frank Dan Nørgaard Jørgensen er far til barnet.

Læs mere her: Drabsigtede hyggede på hotel

Arbejder på at fastlægge motiv

Ifølge politiinspektør Brian Voss Olsen er de kommet godt fra start med efterforskningen af det brutale drab, men der er endnu et stykke vej endnu.

Han fortæller, at de blandt andet fortsat arbejder på klarlægge optakten til drabet, samt hvad der skete under og efter forbrydelsen. Derudover mangler politiet endeligt at finde ud af, hvorfor Frank Dan Nørgaard Jørgensen skulle dræbes.

– Fordi der er så mange mistænkte i den her sag, skal vi have klarlagt, hvad motivet er for den enkelte, og hvad det er, der gør, at man kommer til sådan en alvorlig beslutning om, at der er en, der skal afgå ved døden, siger Brian Voss Olsen.

Alle seks er varetægtsfængslet frem til 13. september.

