Lynnedslag bremser togdrift: - Alt er aflyst de første timer

Klokken 4.15 slog et lyn ned i et anlæg i den fynske by Højby. Det betyder, at alle tog mellem Odense og Ringe har været aflyst.

Det bekræfter Banedanmarks pressevagt.

- Vi har ikke kunnet starte morgentrafikken op. Den begynder normalt ved femtiden. Så alt er aflyst de første par timer, oplyser pressevagten til Ekstra Bladet.

Et printkort i anlægget i Højby er blevet brændt af, og derfor har det ikke været muligt at bruge strækningen.

- Normalt er det en fjernstyret strækning, men nu er vi nødt til at sende en mand derned, så han kan styre det manuelt. Vi forventer, han er der klokken syv, oplyser pressevagten.

Det betyder, at togdriften vil nærme sig normal drift fra klokken syv, men man skal ikke forvente, at køre skarpt til tiden lige fra klokken syv, lyder det fra Banedanmark.