Lys for dræbte Mia: Over hundrede mødte op

Flere mødtes for at mindes og ære 22-årige Mia Skadhauge Stevn på ugedagen for hendes forsvinden

VESTERBRO (Ekstra Bladet): Lys spredte sig ned gennem byen tidligt søndag morgen, da over hundrede aalborgensere troppede op for at mindes 22-årige Mia Skadhauge Stevn og 21-årige Oliver Ibæk Lund, der i sidste weekend mistede livet efter en bytur.

Flere mødtes foran det farverige blomsterhav på fortorvet ved Netto på Vesterbro kort før klokken 04.00. Det er det allersidste sted, Mia Skadhauge Stevn med sikkerhed er set i live for præcis en uge siden.

Nede langs Honnørkajen vandrede de fremmødte stille frem og tilbage for at sikre, at de mange unge mennesker, der bevægede sig hjemad efter en festlig aften i Jomfru Ane Gade ikke skulle lide samme skæbne som den 21-årige mand.

Bag initiativet stod Rasmus Pedersen, som ønskede at genskabe trygheden i nattelivet og sende et signal om, at vold ingen plads har i Aalborg.

- Det er jo en folkets begivenhed det her, og det kan man se på det store fremmøde. Folk er ude på ruten nu, så det handler jo sådan set bare om at være så synlige som overhovedet muligt de næste par timer, så vi gør, hvad vi kan for, at folk kommer godt og trygt hjem, siger Rasmus Pedersen.

En af de mange, der var dukket op i den kolde nat var 29-årige Patrick. Han forklarede, at han var mødt op i solidaritet og for at vise, at man vil gøre noget.

-Jeg synes, at det er skræmmende, at en ung pige som hende ikke bare kan tage et frit valg, siger Patrick.

Lørdag formiddag oplyste Nordjyllands Politi, at det med sikkerhed er Mia Skadhauge Stevn, som man torsdag fandt ligdele af i Dronninglund Strorskov. Teknikere, hunde og retsmedicinere har arbejdet intenst på stedet i flere dage, men har nu færdiggjort deres undersøgelser på stedet.

Kammerater sigtet for manddrab

To 36-årige mænd, som begge er håndværkere og barndoms- og jagtkammerater, er sigtet for manddrab på den 22-årige sygeplejerskestuderende.

Den ene af mændene blev torsdag i et lukket grundlovsforhør varetægtsfængslet i fire uger. Den anden blev løsladt men er fortsat sigtet.

Politiet søger fortsat vidner, der enten har set en sort Golf 2.0 tdi fra 2015 ved Hammer Bakker søndag morgen i tidsrummet 06.30 til 0.30 og igen ved Dronninglund Storskov i tidsrummet fra mandag aften 21.45 til tirsdag morgen 05.15.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hør mere om Mia-sagen i 'Afhørt' herunder eller i din podcast-app.