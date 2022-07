Lystfisker fortsat forsvundet

En lystfisker, der lørdag blev meldt savnet, er fortsat ikke blevet fundet. Politiet indsætter senere på aftenen hunde til at søge langs kyststrækningen

Lørdag aften var en massiv eftersøgning i gang i Diernæs Bugt ud for Vikær Strand ved Haderslev, efter en lystfisker blev meldt savnet.

Helikoptere, skibe og andre sejlende enheder var sat ind, men søndag aften er status, at manden fortsat ikke er fundet.

Det oplyser vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi Erik Lindholdt til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at Forsvarets eftersøgning er blevet indstillet, men at lokale sejler rundt i området og leder. I aften skal politiets hundepatruljer søge langs kyststrækningen.

Allerede lørdag fandt man mandens jolle og tøj. Vagtchefen fortæller, at man nu også har fundet hans waders og en stålplade, man bruger, når man stamper orm.

- Det er fundet ude ved en bundgarnspæl, og der er det lagt pænt til side. Så vi har en teori om, at hans båd muligvis er drevet ud fra sandbanken, imens han har været inde og stampe orm, og så er han svømmet efter den. Men det er kun en teori, vi har, siger Erik Lindholdt.

- Man kan aldrig afvise 100 procent, at vi finder ham i live, men vi må nok sige, at chancen for det ikke er ret stor.