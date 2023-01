Måtte søge dækning: Affyrede bomberør mod patrulje

En ung mand blev nytårsnat sigtet for at angribe offentlige myndigheder, da han rettede et bomberør direkte mod politiet.

Det skete i byen Hedensted mellem Horsens og Vejle, skriver TV2.

Rådhuspladsen skyder nytåret ind.

Søgte dækning

En gruppe unge mænd i alderen 15-18 år blev anmeldt for at skabe ravage i lokalområdet, de da skød fyrværkeri mod biler og huse i Hedensted.

Da en patrulje ankom til stedet, fik de ligeledes samme tur og måtte søge dækning for ikke at blive ramt af et bomberør, som drengene havde rettet direkte mod patruljen.

Ingen kom til skade, men en af gerningsmændene blev anholdt og sigtet for at angribe offentlige myndigheder.