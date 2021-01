Måtte springe for livet: Politiet efterlyser vidner

Flere fodgængere på Kochsgade ved Hjørne-Kiosken i Odense måtte springe for deres liv, da en vanvidsbilist i en sort Mitsubishi var tæt på at køre dem ned 23. december.

Nu efterlyser Fyns Politi vidner til netop den situation.

Forinden havde den sorte Mitsubishi, hvori der sad tre unge mænd, været tæt på at køre ind i en Piaggio Ape 'Tuc Tuc' på Østerbro i Odense. Her måtte personen i Piaggio'en undvige for ikke at blive påkørt. Politiet vil nu gerne tale med føreren 'Tuc Tuc'-knallerten.

Føreren af den sorte Mitsubishi sidder fængslet til 20. januar 2021.

Flere sager

Fyns Politi har de seneste måneder oplevet et stigende antal tilfælde af vanvidskørsler - særligt i Odense-området.

I en periode på en måned, fra 18. november til 19. december, fangede politiet seks vanvidsbilister, der alle kørte over det dobbelte af de tilladte 50 km./t. i byzoner.

- Vi synes, det er voldsomt, at vi i løbet af så relativt kort tid har målt hele seks bilister, der midt i bymæssig bebyggelse kører så meget for hurtigt. Vi ved jo desværre, at det kan koste liv, når der bliver kørt så stærkt. Der skal bare så uendelig lidt til, sagde politikommissær Preben Ingemansen fra Fyns Politi i den forbindelse.

Alle bilisterne fik en ubetinget frakendelse af kørekortet og en bøde på 6000 kroner.

Seks vanvidsbilister fanget: - Det er voldsomt