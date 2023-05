Machete-sagen: 16-årig skyldig i drabsforsøg

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG (Ekstra Bladet): Bevæbnet med en machete overfaldt flere unge mænd en 16-årig dreng på legepladsen 'slangen' i Valby en december aften i 2021.

Mandag faldt der dom i den voldsomme sag.

Den ene 16-årige dreng kendes skyldig i drabsforsøget, da han skal have ført macheten under overfaldet.

Den 18-årige medgerningsmand kendes skyldig i medvirken til grov vold. Den tredje dreng frifrindes i sagen.

Det store retslokale på Frederiksberg var næsten fyldt op med pårørende til de tiltalte drenge. Flere af dem var følelsesladede efter den alvorlige kendelse mod de to drenge.

De nu skyldige drenge forholdt sig roligt.

- Det antages, at han (offeret red.) var i livsfare, da han næppe havde overlevet, hvis han ikke havde modtaget akut lægehjælp, sagde dommeren mandag.

Annonce:

Den ene gerningsmand holdt først macheten op foran offerets ansigt, hvorefter han nikkede ham en skalle og huggede ham i baghovedet.

Drengene blev desuden fanget på video-overvågning inden overfaldet, som placerede dem ved gerningsstedet.

Drengene nægtede sig skyldige til det sidste.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Illustration: Eigil Norton

Blotlagt kranie

Ifølge anklagemyndigheden antastede den ene 16-årige formodede gerningsmand og den 18-årige offeret en december-aften, hvor de førte ham afsides til legepladsen i Valby.

Her skal overfaldet være startet ved, at den ene dreng skal have nikket offeret en skalle, så han faldt ned på knæ, hvorefter en af gerningsmændene skal have hugget macheten ind i offerets bahoved.

Slaget var så voldsomt, at offerets kranie blev blotlagt. Desuden skal han have stukket offeret i højre side af ryggen.

Gerningsmændene var i telefonisk kontakt med den tredje, imens overfaldet stod på.

Ifølge anklagemyndigheden gav han ordre om overfaldet, men nævningene fandt det ikke bevist, og derfor blev vedkommende frifundet for overfaldet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Omkring klokken 19:00 13. december 2021 rykkede politiet massivt ud til legepladsen, hvor de fandt offeret stærkt blødende ved dækcenteret Pit Stop på Gl. Køge Landevej i Valby.