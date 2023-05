Madeleine McCann-sagen: Derfor leder de her

Politiet leder i sø ved Algarve-kysten i forbindelse med den 16 år gamle sag om den forsvundne pige Madeleine McCann. Nu kan britisk medie fortælle, hvorfor myndighederne leder netop her

3-årige Madeleine McCann forsvandt fra sine forældres feriehus ved Algarvekysten i maj 2007.

Sagen er aldrig blevet opklaret, men nu leder portugisisk og britisk politi efter nye spor i den uhyggelige sag.

Tirsdag er politiet massivt til stede ved en sø 50 kilometer fra det sted, hvor Madeleine forsvandt, og nu kan det britiske medie The Mirror fortælle, hvorfor politiet leder netop her.

Madeleine McCann var kun tre år, da hun forsvandt. Foto: David Moir

Mystiske fotos

Ifølge mediet er der fundet fotos og videoer af søen hos den tidligere mistænkte i sagen tyskeren Christian Brückner.

Han blev aldrig sigtet i sagen, men befandt sig i Praia da Luz, da Madeleine McCann forsvandt.

Han sidder i øjeblikket i fængsel for en anden sag, hvor han er dømt for at voldtage en 72-årig kvinde.

Der er både portugisisk og britisk politi i området, der leder efter spor, der kan bidrage til efterforskningen. Foto: Filipe Amorim

Den nye efterforskning af området kommer på opfordring fra det tyske politi, der i 2020 arbejdede ud fra den formodning, at McCann var død, og at den mistænkte gerningsmand var den såkaldte Christian B.

Det er ikke første gang, at politiet undersøger området omkring søen Barragem do Arade. Året efter, at Madeleine forsvandt i 2008, undersøgte politiet området, men dengang fandt man ikke noget af betydning.

Tirsdag befinder der sig 20-30 betjente ved søen, hvor der både var dykkere og hunde involveret i eftersøgningen.

Madeleinee McCann var tre år, da hun forsvandt fra forældrenes feriehus ved Praia Da Luz i Algarve i 2007.