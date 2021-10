Madeleine-sagen: Anklagerne peger på denne sexforbryder

- Vi er overbeviste om, at vi har manden, der tog og dræbte hende.

Sådan lyder ordene fra den tyske anklager Hans Christian Wolters i drabssagen om Madeleine McCann. Han er nemlig overbevist om, at sexforbryderen Christian Brueckner er manden, der myrdede Madeleine.

Det forklarer anklageren i et længere interview med The Mirror.

Wolters fortæller ifølge det britiske medie, at anklagemyndigheden har beviser nok til at rejse tiltale imod sexforbryderen, og man håber på at få afsluttet sagen til næste år.

På nuværende tidspunkt sidder Brueckner bag tremmer for flere lovovertrædelser. Han er tidligere dømt for et seksuelt overgreb på en seksårig pige og for at have blottet sig for et andet barn.

I øjeblikket benytter anklagemyndigheden tiden til at samle det bedste mulige bevismateriale, før de bringes for retten.

- Det handler ikke kun om at tiltale ham (Christian Brueckner, red.). Vi vil anklage ham på baggrund af det bedst mulige bevismateriale, lyder ordene fra anklageren.

Ingen beviser for døden

Anklagerne i sagen indrømmer dog, at man ikke har nogen beviser for, at Madeleine er afgået ved døden, selv om myndighederne i Braunschweig har gjort det klart over for de pårørende, at Madeleine ikke længere er i live - det havde man efter sigende nok beviser til at konstatere.

Men Wolters er dog stadig overbevist om, at man har fundet frem til gerningsmanden.

Madeleine var tre år og forsvandt fra en ferielejlighed på Ocean Club i Portugal tilbage i 2007. I bevismaterialet undersøges en såkaldt tilståelse, som Brueckner gav til en kammerat. Derefter har efterforskere fundet frem til, at Brueckner befandt sig på Ocean Club, da Madeleine forsvandt.

Brueckner boede også i en autocamper nær Praia da Luz - hvor Ocean Club har beliggenhed - da Madeleine forsvandt, og siden juni 2020 har han været mistænkt i sagen.

- Det er omstændighedsbeviser. Vi har ingen videnskabelig dokumentation. Hvis vi havde en video af handlingen eller et billede af Madeleines død med Brueckner på kameraet, havde vi ikke været nødt til at foretage en offentlig appel. Men vi har kun omstændigheder, fortæller Wolters.

Trods omstændighederne er anklageren 100 procent sikker på, at Brueckner står bag mordet.

- Vi har ingen krop og intet dna, men vi har andre beviser. Baseret på de beviser, vi har, fører det til ingen anden konklusion, siger Wolters.