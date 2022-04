Madeleines forældre reagerer: Har ikke opgivet håbet

Fredag er forældrene til den sporløst forsvundne Madeleine McCanns gået ud med en officiel erklæring i forbindelse med, at en mand er blevet udpeget som hovedmistænkt i sagen om hendes forsvinden. De har ikke opgivet håbet, lyder det blandt andet

Torsdag blev en mand sigtet i sagen om Madeleine McCann, der i 2007 forsvandt sporløst fra en familieferie i Portugal.

Fredag udtaler hendes forældre Kate og Gerry McCann i en officiel meddelelse, at de glæder sig over nyheden om, at der er udpeget en hovedmistænkt i sagen om deres forsvundne datter.

Det skriver flere internationale medier, herunder Sky News.

- Selvom sandsynligheden for det kan være lille, har vi ikke opgivet håbet om, at Madeleine stadig er i live, og at vi vil blive genforenet med hende, lyder det blandt andet fra forældreparret.

Den mand, der er blevet udpeget i forbindelse med sagen, er den 44-årige tyske mand Christian Brueckner, der allerede sidder bag tremmer for flere lovovertrædelser. Han er blandt andet tidligere dømt for et seksuelt overgreb mod en seksårig pige.

Ifølge Sky News mener efterforskerne i sagen, at den tidligere dømte sexforbryder skal have dræbt den dengang treårige Madeleine efter at have bortført hende fra en ferielejlighed i Praia da Luz ved Algarvekysten i Portugal i maj 2007.

Christian Brueckner er blevet gjort til en 'arguido', der kan oversættes til en navngiven eller formel mistænkt. Ifølge Reuters kan en person erklæres 'arguido', hvis der er 'velbegrundet mistanke om, at vedkommende har begået eller deltaget i en forbrydelse'.

Mellem 1995 og 2007 boede den nu tiltalte i Algarve i Portugal, hvor han ifølge Reuters begik indbrud på hoteller og i ferielejligheder. Han har været fængslet i Tyskland siden 2019 for voldtægt og røveri af en 72-årig kvinde i Algarve.

Den tyske mand nægter at have noget at gøre med Madeleine McCanns forsvinden.

