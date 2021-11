Mads blev stukket ihjel: - Jeg førte kniven

RETTEN I AARHUS (Ekstra Bladet): En 19-årig mand fra Aarhus - den tredje anholdte ud af i alt fem i sagen - var tirsdag så tynget og ulykkelig over, hvad der var sket, at han efter en samtale med sin advokat, Mette Grith Stage, besluttede at melde sig selv til politiet.

- Jeg fulgtes med min klient til politistationen efter en forudgående samtale med ham i tirsdag. Min klient har ingen interesse i at være på flugt, og det var derfor dybest set en lettelse for ham at lade sig anholde, siger Mette Grith Stage til Ekstra Bladet.

Den 19-årige mand blev onsdag formiddag fremstillet i grundlovsforhør i et så lille retslokale i domhuset i Aarhus, at Ekstra Bladet og andre medier og tilhørere ikke kunne få adgang.

Her blev den 19-årige ligesom to jævnaldrende mænd sigtet for drab, røveri og besiddelse af kniv under skærpende omstændigheder. Dommer Hanne Rokkjær besluttede dog at lukke retsmødet for pressen og offentligheden af hensyn til politiets videre efterforskning.

- Min klient erkender vold med døden til følge og at have ført kniven, men han nægter sig skyldig i drab, og vi påstår frifindelse, fordi vi mener, der var tale om nødværge, siger Mette Grith Stage.

Der blev flaget på halv mandag foran Aarhus Handelsgymnasium i respekt for den dræbte, tidligere elev på stedet, Mads Arberg fra Højbjerg. Foto: Ernst van Norde

Ifølge anklagemyndigheden skete drabet 'i forening og efter forudgående aftale' mellem tre af de nu i alt fem sigtede. En fjerde, 19-årig mand blev tirsdag anholdt i Aarhus. Han er sigtet for at bortskaffe bevismateriale i forbindelse med drabssagen.

Ifølge BT blev en 18-årig mand desuden anholdt onsdag klokken 10.40 på politigården i Aarhus, hvor han selv henvendte sig. Han er sigtet for i forening med flere andre at have planlagt røveriet mod Mads Arberg.

- Det er vores vurdering, at gerningsmændene har planlagt at begå røveri mod den 18-årige (Mads Arbjerg), som de havde en forudgående aftale om at mødes med. Med de seneste to anholdelser og sigtelser lægger vi endnu et lag på vores opklaring af søndagens drab i Viby. Vi fortsætter vores intensive efterforskning, og vi har stadig en del arbejde foran os, siger politiinspektør Brian Voss Olsen.

Adskillige kammerater og elever ved både Aarhus Handelsgymnasium som på billedet og ved den nærliggende Vestergårdsskolen i Viby har været berørt af den tragiske sag, hvor 18-årige Mads Arberg blev dræbt med flere knivstik. Foto: Ernst van Norde

Ydede forgæves førstehjælp

Manden, der således ifølge eget udsagn førte den dræbende kniv mod Mads Arberg, erkender sig skyldig i de to andre forhold, der omhandler røveri og ulovlig besiddelse af kniv.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var der angiveligt tale om en hashhandel, og den nu tredje drabssigtede i sagen medbragte den dræbende kniv for at frarøve Mads Arberg værdier i det, der endte i en tragedie søndag aften på Ormslevvej i Viby ved Aarhus.

De to andre ligeledes 19-årige, formodede medgerningsmænd nægter sig også skyldig i hovedsigtelsen for drab, men den ene af dem erkender sig delvist skyldig i røveri, idet han ifølge eget udsagn var chauffør for de to andre.

De to, der først blev sigtet og anholdt i sagen med få timers mellemrum natten til mandag, blev begge fremstillet i grundlovsforhør senere mandag og er foreløbigt varetægtsfængslet i fire uger. Det samme skete for den tredje sigtede, som i forlængelse af dagens retsmøde også blev varetægtsfængslet i fire uger.

Familien mindes Mads

Mads Arberg, til venstre bagest i billedet, fotograferet sammen med sine to ældre søskende og forældre. Privatfoto

Ekstra Bladet har talt kort med den dræbte Mads Arbergs storesøster, Mie Arberg, som anerkender, at vi bringer de følgende, rørende mindeord om hendes bror fra et facebook-opslag med en hilsen fra søsteren, storebroren og forældrene:

'Den største stjerne lyser nu på himlen,' indleder storesøsteren Mie Arberg, hvorefter hun sørger over tabet af sin lillebror.

'Kære Mads, 18 år var slet ikke nok tid med dig! Vi elsker dig så meget, og vi kan ikke klare tanken om, at vi aldrig kommer til at opleve noget sammen med dig igen,' fortsætter Mie Arberg.

Storesøsteren beskriver desuden sin afdøde brors fantastiske personlighed på denne måde:

'Du kunne altid få folk til at grine og var altid klar på sjov,' skriver hun.