Mads stukket ihjel: Søger specifikt vidne

Efter en gennemgang af video-overvågningen fra det område i Viby, hvor 18-årige Mads Arbjerg blev slået ihjel, vil politiet nu gerne i kontakt med en ung mand, der kan være et vigtigt vidne i sagen.

Østjyllands Politi oplyser, at man på en af videoerne kan se en person passere gerningsstedet ud for Ormslevvej 72 lige omkring gerningstidspunktet. På videoen se personen gå forbi hovedindgangen til Aarhus Handelsgymnasium omkring klokken 21.08 - få minutter før politiet fik den første anmeldelse om, at en person var blevet stukket med kniv.

Den person vil Østjyllands Politi gerne i kontakt med.



Personen på videoen beskrives som en ung mand på 15-20 år, slank af bygning, lys i huden med mørkt, kort hår. Han bærer briller og er iført en blålig dynejakke og bukser. Han medbragte en stor rygsæk.

Østjyllands Politi vil meget gerne i kontakt med den unge mand, der kan have set eller hørt noget, som kan have betydning for efterforskningen.

Adskillige kammerater og elever ved både Aarhus Handelsgymnasium som på billedet og ved den nærliggende Vestergårdsskolen i Viby har været berørt af den tragiske sag, hvor 18-årige Mads Arberg blev dræbt med flere knivstik. Foto: Ernst van Norde

Der er fem sigtede i sagen. Heraf er fire varetægtsfængslet sigtet for i forening, efter forudgående aftale og efter fælles forståelse at have røvet og efterfølgende dræbt den 18-årige Mads Arbjerg.

- Det er vores vurdering, at gerningsmændene har planlagt at begå røveri mod den 18-årige, som de havde en forudgående aftale om at mødes med. Med de seneste to anholdelser og sigtelser lægger vi endnu et lag på vores opklaring af søndagens drab i Viby. Vi fortsætter vores intensive efterforskning, og vi har stadig en del arbejde foran os, har politiinspektør Brian Voss Olsen tidligere sagt.

Mads Arberg blev kun 18 år, men satte sig meget dybe spor hos familie og venner. Privatfoto

Derudover er en femte mand sigtet for at have bortskaffet bevismateriale i forbindelse med sagen.

Politiet oplyser, at efterforskningen er fortsat i fuld gang, og at det ikke kan udelukkes, at der kan komme flere anholdelser.

