Madsens forsvarer: - Det er fuldstændig uset

Det er ikke hver dag, at der bliver gennemgået adskillige afgørelser fra Menneskerettighedsdomstolen i en simpel bødesag om udsmugling af breve fra et fængsel.

Men det var ikke desto mindre det, som forsvareren for Peter Madsen, Tobias Stadarfeld Jensen, gjorde i Retten i Nykøbing Falster i den første prøvelse af den nye lov, der forbyder livstids- og forvaringsdømte at få besøg og brevveksle med personer, som de ikke kendte før varetægtsfængslingen, i de første ti år af deres afsoning.

Har planer om giftermål

Han argumenterede i sin procedure for, at det vil være en krænkelse af Peter Madsens menneskerettigheder efter artikel 8, der blandt andet handler om, at enhver har ret til respekt for sit privatliv og sin korrespondance, at dømme ham.

Han mente, at loven udelukkende har 'politisk signalværdi' og sagde, at daværende justitsminister Nick Hækkerup i forbindelse med vedtagelsen af loven skrev på Facebook, at 'nu vil han fjerne rettighederne for Peter Madsen og Peter Lundin'.

Forsvareren anførte herefter, at de glemmer, at Peter Lundin slet ikke er omfattet af loven, fordi han har afsonet i mere end ti år.

Ikke set andre steder

- Det her er udelukkende retsfølelsen – og det er næsten lovgivning, der regulerer en enkelt persons forhold formuleret som generel lovgivning, der rammer alle livstidsdømte, sagde han.

Han fremførte, at forbuddet mod 'brevveksling på det her plan er ikke set på europæisk plan'.

- Her har man et komplet forbud. Det er fuldstændig uset, og jeg kan ikke finde en anden retsstat, der har samme retsstilling, sagde han.

Forinden havde specialanklager Skipper Pelle Falsled i en væsentlig kortere procedure sagt, at sagen var 'helt ligetil', at Peter Madsen skulle dømmes efter anklageskriftet, og at påstanden var en bøde på 20.000 kroner.

- Den synes at bære præg af, at der er en anden dagsorden, konstaterede han om sagen.

Han mente ikke, at der var noget proportionalitetsproblem i sagen og adresserede direkte den nu 22-årige kvinde, som skrev til Peter Madsen i fængslet, da hun var omkring 18 år.

- Hun har aldrig mødt ham. Det er min opfattelse, at (kvinden, red.) måske kan være psykisk udfordret, og det kunne være centralt at undgå, at en dengang 18-årig, nu 22-årig, kunne komme i klemme, sagde han.

Da Peter Madsen fik mulighed for et sidste ord, sagde han:

- Nu har min advokat procederet for mine menneskerettigheder. Jeg håber, at domstolen også overvejer de menneskerettigheder, som (den tidligere fængselsbetjent, red.) som voksen myndigt menneske har til at beslutte, hvem hun vil bruge tid med, sagde han.

- Det er ikke kun indsattes rettigheder, men i høj grad også pårørendes rettigheder. Også de pårørendes rettigheder som voksne mennesker må indtænkes i denne sag, sagde han med en bred fortolkning af, hvad 'pårørende' er.

Dommen bliver ikke afsagt i dag, men på skriftligt grundlag 30. juni.

Peter Madsen ville skyde sig selv ud i rummet som amatørastronat, men i dag afsoner han en livstidsdom i Storstrøm Fængsel og har kontakt med folk gennem en glasrude. Læs mere om hans liv i dag her.