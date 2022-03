Mænd bortvist fra banegård: Kontaktede flygtninge-kvinder

Det tyske forbundspoliti i Berlin advarer nu særligt kvindelige flygtninge fra Ukraine imod tilbud om husly. Advarslen er udsendt på twitter og er både på tysk og ukrainsk.

På opslaget beskrives det, at man har har set flere personer opføre sig mistænkeligt ved at tilbyde dem husly og endda penge.

Opslaget advarer også imod at tage imod penge i forbindelse med et tilbud om husly. I fald man oplever den slags, skal man kontakte politiet.

Lokalmediet bz.de beskriver de foreløbigt tre registrerede episoder. Alle tre er fra mandag 7. marts.

Første episode beskrives til at have fundet sted omkring kl. 21.

Her kontaktede to tyske statsborgere målrettet kvinder, der enten rejste alene eller som havde børn med. Her tilbød man kvinderne penge.

Tilfældige forbipasserende kontaktede politiet. Også en enkelt ukrainsk kvinde kontaktede politiet. Politiet fandt derfor frem til de to mistænkelige, der blev bortvist og samtidig fik opholdsforbud. Der var tale om to mænd på 50 og 53 år.

Begge kendt af af politiet i forvejen.

Artiklen fortsætter under billedet...



Episode to skete ved 18-tiden. Også her var det et vidne, der tilkaldte politiet. Her fandt politiet frem til en 53-årig mand, der ligeledes målrettet henvendte sig til ukrainske flygtningekvinder og tilbød dem kørelejlighed til Hamburg.

Også han var kendt af politiet i forvejen. Manden blev bortvist og tildelt opholdsforbud.

Episode nummer tre udspandt sig ved 20-tiden, hvor det atter var et vidne, der tilkaldte politiet. Vidnet udpegede to mænd på 21 og 20 år. Her var der tale om en tysk og en libanesisk statsborger, oplyser bz.de.

Også disse to gik målrettet efter at kontakte kvindelige ukrainske flygtningekvinder.

Også her blev mændene bortvist og tildelt opholdsforbud.