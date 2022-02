Mænd dømt for gaderøveri og overfald

To unge mænd er idømt fængselsstraffe for et voldsomt gaderøveri og et overfald begået sidste år i nattelivet i Aarhus

Så faldt hammeren.

To mænd på henholdsvis 19 og 21 år er blevet idømt ubetinget fængsel for voldsomt gaderøveri samt overfald i nattelivet.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Gaderøveriet fandt sted 7. august, hvor en 25-årig mand kortvarigt lagde en pose med alkohol i en opgang på Frederiksgade i Aarhus.

De nu dømte mænd kom tilfældigt forbi, og da de så posen, tog de den. Den 25-årige mand ønskede at få sin pose tilbage, men det endte helt anderledes.

Manden blev slået flere gange i ansigtet, i hovedet med en vodkaflaske og fik slag i ansigtet og på kroppen, da han lå ned.

Den 25-årige pådrog sig flere skader i ansigtet, som han efterfølgende skulle behandles for. Mændene nåede at stikke af.

Endnu et overfald

Samme aften - blot 20 minutter senere - fik politiet endnu en anmeldelse om et overfald begået i samme område. Her havde to mænd fået sår og skrammer, efter at de var blevet slået og stukket med en spids genstand - også af to mænd.

Ordensmagten fik anholdt en 21-årig mand, der blev sigtet for begge overfald.

Den anden gerningsmand kunne politiet ikke finde. Derfor blev et overvågningsbillede af ham offentliggjort. Det endte med, at den19-årige mand meldte sig selv.

De to mænd har fået deres dom i retten. Den 21-årige er idømt et år og tre måneders fængsel, mens den 19-årige får syv måneder bag tremmer.

Den 21-årige har anket dommen.

