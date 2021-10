To navngivne personer er efterlyst af Fyns Politi efter et groft overfald på 17-årig

En 17-årig dreng kom i midten af september alvorligt til skade, da han blev udsat for et voldsomt overfald i Vollsmose i Odense, hvor han blandt andet blev stukket med en kniv.

Siden overfaldet har politiet anholdt flere personer, og én person er anholdt, men to af gerningsmændene er ifølge politiet stadig på fri fod.

Derfor efterlyser de nu to mænd, som de mener deltog i overfaldet, der fandt sted 10. september i Lærkeparken. Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Det drejer sig om 27-årige Osman Ali Osman og 28-årige Mohammed Ahmed Hussein.

Osman Ali Osman beskrives som afrikansk af udseende, cirka 174 centimeter høj og almindelig af bygning.

Foto: Fyns Politi

Mohammed Ahmed Hussein, der ligeledes er afrikansk af udseende, og som er 28 år, 190 centimeter høj og kraftig af bygning.

Foto: Fyns Politi

Politiet opfordrer personer, der kender til deres opholdssted, til at henvende sig til politiet. De to personer betragtes ikke som farlige, men politiet opfordrer alligevel til, at man kontakter politiet på telefon 114, hvis man støder på dem.

Den 17-årige blev i forbindelse med knivstikkeriet ramt i låret og den ene hånd. Trods det voldsomme overfald var han på intet tidspunkt i livsfare.

Mænd efterlyses efter groft overfald Lærkeparken den 10. september efter at knivstikkeriet havde fundet sted

Politiet har tidligere fortalt, at de anser overfaldet for at være led i en verserende konflikt mellem grupperinger i Vollsmose. Umiddelbart efter overfaldet blev seks personer anholdt for at genoprette roen i området, men de blev alle siden løsladt.