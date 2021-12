Mænd efterlyses for voldsomt overfald

To mænd efterlyses med billede efter blandt andet at have slået et offer i hovedet

Efter at have efterforsket sagen i godt to uger beder Nordjyllands Politi nu offentligheden om hjælp til at identificere to gerningsmænd bag et groft overfald 20. november.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

Ifølge politiet fandt episoden sted i Jomfru Ane Gade ud for natklubben Fame, der ligger i nummer 27, i tidsrummet mellem 5.14 og 5.17.

Her henvendte manden, der senere skulle ende med at blive offer i sagen, sig til den ene af de to mænd, der nu er efterlyst for grov vold.

Slået i hovedet med flaske

De to personer talte sammen, hvorefter den anden af de nu efterlyste mænd ankom sammen med en anden person.

- Af ukendt årsag tildeler gerningsmand B (manden, der talte med offeret, red.) så offeret et knytnæveslag i ansigtet. Offeret går fra stedet i retning mod Ved Stranden. Her bliver han indhentet af gerningsmand A, som knuser en større spiritusflaske i hovedet på offeret, siger politikommissær Michael Karstenskov i pressemeddelelsen.

Politiet har siden episoden forsøgt at opklare, hvem de to gerningsmænd er, men det er endnu ikke lykkedes, hvorfor de håber, at personer, der ved eller har set noget, kontakter politiet.

- Ring hellere en gang for meget end en gang for lidt, lyder det fra politikommissæren.

Bar stor flasker

Den ene mand beskrives som lys i huden, 18-23 år og cirka 180 centimeter høj. Han er almindelig til spinkel af kropsbygning og har lyst, kort hår og var iført sorte bukser, sort T-shirt, mørk, spraglet skjorte og lyse sko. Han bar to store spiritusflasker.

Den anden mand beskrives ligeledes som lys i huden og 18-23 år. Han er 175-180 centimeter høj, almindelig af kropsbygning og kronraget/skaldet. Han var iført en hvid jakke med mærket Ellesse på brystkassen, og han bar sandfarvede bukser og lyse sko.

Har du oplysninger i sagen, kan Nordjyllands Politi kontaktes på telefon 114.