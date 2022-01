Mænd fængslet i sag om 121 kilo hash

To mænd på henholdvis 31 og 42 år blev i går, onsdag,´ fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Dommervagt, hvor de sigtes for at have opbevaret 121 kilo hash, som politiet vurderer skulle sælges i Pusher Street.

Det oplyser Københavns Politi i et tweet.

Det er ikke oplyst, hvordan de to sigtede forholder sig til sigtelsen.

Men politiet oplyser, at mændene har forbindelse til den organiserede handel med hash og cannabis-produkter i Pusher Street.

Anholdelserne sker efter målrettet efterforskning.

De anholdte har ikke tilknytning til rocker eller bandemiljøet, oplyser Rune Nielsen, chef for Operativ Specialafdeling, Københavns Politi.