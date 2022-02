Mænd falder i havnen: Derfor sker det

Langt den største andel af drukneulykker i havne involverer mænd, der er alene på havnen og måske endda berusede. Her kan du læse om, hvorfor det typisk sker, og hvad du kan gøre for at hjælpe

Man hører ofte om, at en våd bytur ender med, at nogen falder i havnen. Særligt mænd er har tendens til at falde i, viser statistikken over dødsulykker fra de danske havne - læs meget mere her.