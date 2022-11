Mænd kendt skyldige: Overførte kvart million til Islamisk Stat

To mænd er fredag ved Retten i Aarhus kendt skyldige i at have fremmet terrororganisationen Islamisk Stat (IS) under en rejse til Syrien i 2014.

Tre andre mænd er kendt skyldige i finansiering af terrororganisationen ved at have hjulpet med at sende penge til IS.

En sjette mand, der var tiltalt i sagen, blev frifundet for terrorfinansiering.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det var en 30-årig mand og en 32-årig mand, der blev kendt skyldige i at have udført terrorfremmende virksomhed under en rejse til Syrien i juli 2014.

Det var blandt andet politiets aflytninger og en række digitale spor, der var nogle af de afgørende beviser, som anklagemyndigheden lagde frem i retten.

Der er blandt andet billeder, hvor den 30-årige og 32-årige poserede med militærtøj og våben i Syrien.

Annonce:

- En del digitale korrespondancer viste - set fra anklagemyndighedens side - ret tydeligt, hvad formålet med turen var, ligesom man kunne følge de elektroniske spor fra pengetransaktionerne til personer med tilknytning til IS, siger specialanklager Dorthe Lysgaard, Østjyllands Politi.

Retten fandt det også bevist, at den 30-årige i en periode fra 2013 til 2017 ydede økonomisk støtte til IS.

Det var efter rettens vurdering også ham, der foranledigede de fire andre mænd til at assistere ham i at overføre penge til terrororganisationen.

I alt blev der overført eller forsøgt overført cirka 230.000 kroner fra den 30-årige og de tre mænd.

De seks mænd blev anholdt 27. april 2021 ved en koordineret aktion.

To af mændene har været varetægtsfængslet lige siden, mens tre andre mænd, som nu er dømt for terrorfinansiering, blev løsladt oktober samme år.

Anklageren erklærer sig tilfreds med, at mændene er fundet skyldige i at støtte en terrororganisation.

- Sager om terrorisme er jo selvsagt meget alvorlige, og det har været en kompleks efterforskning, der har krævet en del ressourcer, siger Dorthe Lysgaard.

Annonce:

Mændene nægtede sig alle skyldige og forklarede, at formålet med rejserne var at få den 30-åriges bror, som ligeledes opholdt sig i Syrien, til at rejse tilbage til Danmark.

Alle forklarede desuden, at formålet med at overføre pengene var at støtte humanitære formål.

Efter retten har vurderet skyldsspørgsmålet, skal der tages stilling til en passende straf.

Det ventes at ske onsdag 16. november.