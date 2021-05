Mænd skyldige i dødsvold: Fængsles efter et år på fri fod

Efter mere end et år på fri fod er to mænd onsdag blevet varetægtsfængslet, indtil der senere på måneden bliver afsagt dom i en sag om dødsvold.

Nævninger ved Retten i Horsens har onsdag kendt de to mænd skyldige i at have tæsket 22-årige Mark Simonsen så voldsomt i 2019, at han døde af det.

Det fortæller advokat Mette Grith Stage, der er forsvarer for den ene af mændene.

- Retten er nået frem til, at der blev udøvet grov vold, og at det blev gjort af de to mænd i forening. Og at det er volden, der gav Mark de skader, som gjorde, at han afgik ved døden, siger hun.

Retten mente også, at de to mænd burde have indset, at så grov vold kunne koste manden livet.

Episoden fandt sted en weekend i april forrige år. Her slog de tiltalte ifølge anklageskriftet Mark Simonsen med knyttede næver, ligesom de sparkede ham og gav ham knæspark i hovedet og på kroppen.

Den 22-årige Marks Simonsen blev indlagt på hospitalet, men nogle dage senere døde han af sine kvæstelser.

Artiklen fortsætter under billedet...

Fire dage før han blev overfaldet, så Pia Simonsen sin søn for sidste gang. Han kom kort forbi for at få en bid mad med, og de talte om den skiferie, de skulle på året efter. De sluttede som sædvanligt af med et kram, og Pia Simonsen sagde: 'Pas på dig selv'. Privatfoto

Mette Grith Stages klient, en i dag 22-årig mand, har erkendt at have udøvet simpel vold, altså vold efter den milde paragraf i straffeloven. Han har nægtet sig skyldig i vold med døden til følge.

De 22-årige og den dræbte havde været uvenner gennem flere år og har tidligere været oppe at slås, fortæller forsvarsadvokaten.

Den anden mand, der i dag er 20 år, har under hele sagen nægtet sig skyldig.

Et øjenvidne har tidligere i retten beskrevet, hvordan de angiveligt 'slog og sparkede (Mark) begge to adskillige gange, mens de råbte 'tag dig sammen' og 'spasser''.

De to gerningsmænd blev pågrebet og varetægtsfængslet en lille uge efter overfaldet. Herefter sad de varetægtsfængslet i et år - fra 25. april 2019 til 24. april 2020 - hvor landsretten valgte at sætte mændene på fri fod.

- Der er skærpede betingelser, hvis man skal sidde varetægtsfængslet i mere end et år. Det fandt landsretten ikke grundlag for, siger Mette Grith Stage.

Da retten onsdag kom med skyldskendelsen, besluttede retten, at mændene igen skal sidde varetægtsfængslet i sagen. Det skal de indtil 28. maj, hvor der er strafudmåling.

Både Mette Grith Stage og Peter Secher, der er forsvarsadvokat for den anden tiltalte, argumenterede for, at mændene fortsat skulle være på fri fod.

- Anklageren ville have dem fængslet af hensyn til retshåndhævelsen, fordi de er dømt for noget så alvorligt.

- Det mente jeg ikke, fordi de har siddet fængslet i et år, og så har de været et år på fri fod. Men der var dommeren enig med anklageren, siger Mette Grith Stage.

Forsvarerne har valgt ikke at kære kendelsen om fængsling til landsretten.

