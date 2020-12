Mærkværdigt optrin på p-plads: Kvinde vandrede over biler

- Vi ved rent faktisk ikke, hvorfor hun gjorde det, men formodningen er, at hun har været påvirket, siger politiets vagtchef

En 36-årig kvinde fra Frederiksberg skabte søndag formiddag problemer på en p-plads ved Føtex i Esbjerg.

Her spadserede hun nemlig over flere køretøjer.

Det fortæller vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi Erik Lindholdt til Ekstra Bladet.

- Vi ved rent faktisk ikke, hvorfor hun gjorde det, siger han.

- Men formodningen er, at hun har været påvirket. Det er i hvert fald ikke en helt normal adfærd.

Kvinden stoppede tre biler med bilister i.

- Hun er gået op på kølerhjelmen, videre op over taget og så ned bagved. På den første rykker hun også en vinduesvisker af på vej ned.

- Hvad der lige havde pisset hende sådan af, ved jeg ikke. Men vi fik fat i hende, og hun blev sigtet for hærværk, siger vagtchefen.

Kvinden vil sandsynligvis modtage en bøde. Derudover er det muligt, at der også kan komme et erstatningskrav for hærværket.