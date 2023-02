Mærkværdigt uheld på motorvej: Mand pist væk

Østjyllands Politi har siden cirka 18.30 ledt efter føreren af en bil, der kort forinden kørte ind i midterautoværnet på E45 Nordjyske Motorvej mellem Purhus og Randers N i retning mod Randers.

Det oplyser vagtchef hos Østjyllands Politi Lars Bisgaard til Ekstra Bladet.

- Der skulle have været én person i bilen, føreren, som så skulle være kørt ind i midterautoværnet. Og så er han flygtet derfra. Han er løbet derfra, og vi har ledt efter ham med hundepatruljer, siger Lars Bisgaard.

Politiet tager sig af bilen

Vagtchefen oplyser, at de ikke var efter føreren af bilen før uheldet. Derfor det står uklart, hvorfor han flygtede fra stedet.

- Vi leder ikke efter ham længere. Vi har ledt efter ham i et godt stykke tid, og og vi har ikke haft held til at finde den pågældende.

- Hvad sker der så med bilen, nu han er løbet fra den?

- Jamen, den håndterer vi. Og så er der én, der kommer og skal hente den på et tidspunkt, og så må vi jo finde ud af, hvad vi kan finde ud af omkring det. Vi gør jo hvad, vi kan, for at finde ud af hvem der har kørt i bilen, og ejeren skal altid oplyse, hvem det er, der har kørt bilen, afslutter vagtchefen.