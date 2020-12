Mærsk-skib angrebet af pirater

Containerskibet Mærsk Cadiz blev lørdag morgen angrebet af et ukendt antal pirater.

Det skriver Maritime Danmark.

Angrebet skete, mens skibet befandt sig i Guineabugten.

'Vi kan bekræfte, at kriminelle den 19. december klokken 14.30 lokal tid er trængt om bord på Maersk Cadiz, mens skibet var på vej fra Tema i Ghana til Kribi, Cameroon', skriver Signe Wagner, Head of Media Relations i Mærsk, i en mail til mediet.

Ifølge Maritime Danmark har antallet af piratangreb i Guineabugten været stærkt stigende i år, og mønstret har typisk været, at piraterne forsøger at tage søfolk med sig som gidsler, når det lykkes dem at trænge om bord.

Det er dog uvist, om piraterne stadig befinder sig ombord på Mærsk Cadiz, og om de har taget nogen gidsler på skibet.

'Sikkerheden for vores besætninger er det absolut vigtigste for os. For at beskytte besætningen, kan vi ikke oplyse yderligere på nuværende tidspunkt,' skriver Signe Wagner.