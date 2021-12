Mafia i Danmark: Så vilde var deres smugler-biler

Dommen i den kæmpemæssige narkosag 'Goldfinger' giver et unikt indblik i, hvordan den kriminelle organisation arbejder i Danmark, og hvordan politiet afslørede den

Start bilen. Tænd for varmen i bagsædet. Tryk på fjernbetjeningen.

Den manøvre startede en hydraulisk mekanisme, som åbnede et metaldæksel til et skjult rum i bagagerummet på to Audi A6 biler.