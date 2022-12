Mafiahash gik tabt ved brokollaps

Et samarbejde mellem to af Italiens største kriminelle netværk skulle skaffe 900 kilo hash tilbage til rette ejermand.

Det fremgår af italiensk politis efterforskningsmateriale i forbindelse med et større sagskompleks, der i sidste uge kastede 76 anholdte fra den kriminelle underverden af sig.

Hashen 'forsvandt', da Morandi-broen i Genoa kollapsede 14. august 2018, hvor 43 mennesker på tragisk vis mistede livet.

En kølebil kørte i det skæbnesvangre øjeblik på broen - fyldt med hash til Campania-regionen, der kontrolleres af Camorra-mafiaen.

Skrot

Kølebilen var efter en møde med jorden og nedfaldne elementer fra broen kun eget til skrot.

En aflyttet samtale 19 måneder senere mellem medlemmer af den lokale mafia, Ndrangheta'en, afslørede, at man ikke afskrev de 3,6 millioner Euro, som hashen var værd, og hvor man ville have halvdelen i findeløn fra rette ejer.

En snedig plan blev udtænkt, der via lokale med kendskab til myndighedernes bortskaffelse af den 'ubrugelige' kølebil skulle skaffe hashen tilbage, før den forsvandt for evigt.

Skrotbunken med det dyrebare indhold blev sendt på en lang tur gennem Italien, hvilket gav Ndrangheta'en mulighed for at tømme den undervejs.

Hvordan bjergningsaktionen endte, kan man spørge mafiosoerne om, når de i den kommende tid for mulighed for at tale i retten.