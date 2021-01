Magnhild fundet død: Fandt 'effekter' på findested

En stor eftersøgning tirsdag omkring det sted, hvor 85-årige Magnhild Hansen blev fundet død 12. december sidste år, har resulteret i flere fund.

Det fortæller vicepolitiinspektør Søren Ravn-Nielsen fra Sydsjællands- og Lollands Falsters Politi.

- Der er sikret nogle effekter derude, som vi nu skal have kigget nærmere på, og om det har relation til sagen, siger han og fortsætter:

- Jeg vil ikke gå nærmere ind i det, før vi har haft lejlighed til at kigge nærmere på det og også har fået orienteret familien om, hvad der er fundet. Det skal de ikke læse om i pressen, siger han.

85-årige Magnhild Hansen blev fundet i et naturområde i nærheden af Tubæk Å i Skibinge uden for Præstø. På det tidspunkt havde hun været sporløst forsvundet siden midten af juni. Og trods eftersøgninger viste det sig, at hun blev fundet bare 200 meter fra sit hjem.

Ekstra Bladet kunne tidligere i dag fortælle, at en af Magnhild Hansens pårørende søndag gjorde et chokerende fund, da hun fem-seks skridt fra det sted, hvor man kunne se, at politiet havde skrabet i jorden, fik øje på en lys sandal, som hun genkendte som Magnhilds.

Chok for familie: Fandt afdøde Magnhilds fod

I sandalen var der resterne af en fod og noget, der kunne ligne noget nylonstrømpe.

- Og så panikkede jeg og begyndte at græde og ringede til min far, fortæller Jeanet Egelund Nielsen, hvis far er nevø til Magnhild, der ikke selv fik børn.

Magnhild fundet død: Stor eftersøgning på findested

Ifølge vicepolitiinspektør Søren Ravn-Nielsen tyder det ikke på, at Magnhild Hansen har været udsat for en kriminel handling. Det har dog ikke været muligt at fastslå en dødsårsag, fordi hun har ligget død så længe.

– En lang række elementer i sagen bekræfter mig i, at der ikke har været tale om en forbrydelse, hvilket underbygges af konklusionen fra det retslægelige ligsyn og obduktionen, siger han.