Makabert fund i badekar: Mand og kvinde var døde

En kvinde i 50-årsalderen og en tyve år ældre mand blev tirsdag fundet døde i mandens villa i den nordjyske by Sæby.

Hvad de døde af, er stadigvæk en gåde for politiet, men overfor Ekstra Bladet forklarer, Frank Olsen, vicepolitiinspektør i Nordjyllands Politi, at dødsfaldene efterforskes som 'mistænkelige'.

- Det er selvfølgelig mærkeligt, at to døde personer bliver fundet døde i et badekar på samme tidspunkt, siger Frank Olsen, og betegner det over for Newsbreak.dk som temmelig usandsynligt, at de har fået hjertestop samtidig.

Frank Olsen forklarer overfor Ekstra Bladet, at intet obduktionen af de to lig tyder på, at de har været udsat for en forbrydelse. Men han ønsker ikke at belyse nærmere, hvad dødsårsagen ellers kunne være.

Politifolk arbejder her på stedet, hvor en mand og en kvinde tirsdag hen under aften blev fundet døde i et badekar i Sæby. Politiet opfatter det som mistænkeligt, men ser foreløbig ingen tegn på, at der kan være sket en forbrydelse. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau

Politiet afventer nu flere tilbagemeldinger fra retsmedicinere, som muligvis kan bringe efterforskerne videre og give en form for afklaring.

- De skulle gerne gøre os klogere på, hvorvidt kvinden og manden har indtaget stoffer, piller eller alkohol – eller måske en blanding, siger vicepolitiinspektøren til Newsbreak.dk.

Det var ifølge samme medie pårørende, der tirsdag omkring klokken 17.30 fandt manden og kvinden døde.