Makabert fund: Tæt på identifikation

Fundet af to ligdele ved et forbrændingsanlæg har rystet grønlandske Ilulissat og kickstartet en omfattende drabsefterforskning.

Den første ligdel blev fundet i søndags, og den anden i tirsdags. Siden er jagten gået ind på at finde ud af, hvem den døde er, ligesom forbrændingsanlægget bliver finkæmmet for at finde de resterende ligrester.

Grønlands Politi har undersøgt, om der er savnede internt i Grønland, ligesom de også har rakt ud til Danmark for at høre, om der er savnede her, der kunne matche liget. Begge steder uden bid.

Det står dog klart, at der er tale om en mand, der umiddelbart er af grønlandsk afstamning.

Og ifølge Jan Lambertsen, der er chef for efterforskningsafdelingen i Grønlands Politi, er de relativt tæt på at kunne fastslå en identifikation.

Assistance fra Danmark

- Der er lige nogle ting, vi skal have helt styr på, for at vi kan sige, at det er sikker identifikation, siger han og nævner, at det kan være noget med enten dna, fingeraftryk eller tandsæt.

Politiet har netop fået assistance fra en retsmediciner og teknikere fra Danmark.

Jan Lambertsen fortæller, at der kan være mange årsager til, at vedkommende ikke er meldt savnet.

- Heroppe er der jagtsæson på blandt andet rensdyr, og det gør, at mange er væk længerevarende. Så derfor er det ikke sikkert, at man ved, at vedkommende er savnet. Og så er der også, ligesom i Danmark, en del hjemløse. Så der er flere muligheder, siger han.

- Hvordan kan I være sikre på, at der er tale om drab?

- Ud fra det, vi har fundet, så er det ikke foreneligt med en ulykke eller arbejdsprocesser i affaldsforbrændingen, siger han uden at kunne underbygge det nærmere.

- Har I fundet dele, der også kan være med til at fastslå en dødsårsag?

- Uden at kunne komme nærmere ind på det, så har vi tilstrækkelig til, at vi har en formodning om, at vi får svar på nogle af de mange naturlige spørgsmål, som en retsmediciner kan klarlægge for os.

- Så herunder dødsårsag?

- Ja, det håber vi, siger efterforskningslederen.

Vigtigt at finde ligdele

Han håber, at de vil være færdig med at finkæmme affaldsdyngerne på forbrændingsanlægget, når weekenden er overstået.

- Vi har fået stor assistance af de lokale brandvæsener, som har bidraget med folk fra forskellige byer. Det er jo et kæmpe arbejde at gå sådan noget affald minutiøst igennem. Og det er heller ikke en særlig rar opgave, heller ikke med tanke om, at man pludselig kan stå med noget. Men der håber vi, at weekenden kan gøre, at vi kommer igennem.

- Er det vigtigt at finde det hele?

- Alt er vigtigt, både af efterforskningsmæssige hensyn, men også af etiske årsager. Det er vigtigt for os, at vi i sidste ende har et fuldt lig at begrave. Vi kan godt køre efterforskningen uden, men der er også de menneskelige og etiske aspekter i det, siger han.

Han har tidligere sagt, at de er særligt interesserede i at høre fra borgere, som har set eller gjort iagttagelser af noget, der normalt ikke ses i bybilledet ved byens offentlige affaldscontainere.

- Det kan særligt være personer, som normalt ikke færdes i området, som har læsset affald af på mærkelige tidspunkter eller har kørt i mistænkelige køretøjer, har han sagt i en pressemeddelelse.

De har fået mange henvendelser, som de er i gang med at følge op på.

- Vi er fortrøstningsfulde. Vi synes, at der dukker ting op i efterforskningen, som gør, at vi ser positivt på det videre forløb. Vi arbejder med troen på, at vi nok skal få den her sag ordentligt belyst, siger han.