Makabert kvindedrab: Ligdele skyllet op på strand

En hjerteskærende drabssag om en potentiel romantisk fælde lagt af en medicinstuderende og om en nu afdød og parteret kvinde, som søgte kærlighed, har i de seneste dage vakt afsky i den latinamerikanske verden.

Det begyndte ellers tilforladeligt og romantisk. Blanca Arellano forelskede sig i en 37-årig medicinstuderende fra Peru efter en langvarig online-brevveksling mellem de to.

Blanca var i juli i år så sommer-forelsket, at hun drog til Huacho i Peru for at møde den charmerende mand.

Pludselig i begyndelsen af november tabte nære familiemedlemmer i Mexico forbindelsen til den 51-årige kvinde. Hun havde ellers på sociale medier glædet sig over, hvordan det spæde forhold udviklede sig. Kærligheden blomstrede.

Video med ligdele

Men bange anelser blev til uhyggelig vished, da Blancas ene ringfinger med en sølvring få dage senere skyllede op på Chorillo-stranden i det lokalområde, hvor parret havde opholdt sig.

Legemdel efter legemsdel dukkede op. Et hoved uden ansigt, en arm og en torso, hvor alle indre organer efter politiets opfattelse var fjernet med målrettet omhu.

Juan Pablo Jesus Villafuertes ansigt har i de seneste dage præget de latinamerikanske medier. Den peruvianske medicinstuderende er anklaget for organtyveri i den makrabre sag om fundet af hans kærestes ligdele. Han nægter sig skyldig. Foto: Privatfoto

Det skriver det lokale nyhedsmagasin El Popular og internationale medier som New York Post og La República.

De rapporterer også, at den nu anholdte, sigtede og varetægtsfængslede lægestuderende ved navn Juan Pablo Jesus Villafuerte skal have offentliggjort TikTok-videoer, hvor han dissekerede ligdele.

Blodspor på madras

En ransagning af Villafuertes private bolig afslørede derefter blodspor i hans badeværelse, et vaskerum og på en madras. Det er uklart, om blodet kan knyttes direkte til Blanca Arellano. Politiet er i fuld gang med at undersøge, om der også er bevisgrundlag for at sigte manden for at have dræbt Blanca Arellano.

Det er indtil videre kommet frem, at et overvågningskamera har dokumenteret, at han købte renngøringsmidler, blegemidler og muriatinsyre i en lokal butik i Huacha. Politiet formoder, at varerne skulle bruges til at fjerne beviser fra den nu tiltalte mands private bolig.

På Twitter har en niece lagt billeder ud af den nu afdøde kvinde og beskrevet sin tante som et venligt og varmt menneske, som var fuld af lys, intelligent, passioneret og kærlig.

- Det er sådan vi må huske hende, skriver niecen på vegne af Blanca Arellanos nærmeste familie.

Hun roser de peruvianske myndigheder for indtil videre at have udført 'et upåklageligt arbejde'.

Den anklagede Juan Pablo Jesus Villafuerte nægter sig skyldig.