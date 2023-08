Makabert tyveri: Skar hoveder af høns

Gåserepublikken i Dragør er blevet ramt af et makabert og bizart tyveri. De afskårne hoveder lå overalt i folden og spredt rundt omkring i området

Lørdag var en sorgens dag for Gåserepublikken i Dragør på Amager.

En mindre massakre har ramt fugle-mekkaet, hvor både høns og gæs normalt vandrer frit omkring til glæde for fugleglade forbipasserende.

Men lørdag morgen blev fugleejeren Pernille Fabricius mødt af det makabre syn af hele seks afhuggede hønsehoveder.

Og da resten af området blev undersøgt, viste det sig, at i alt syv høns og tre gæs var forsvundet i løbet af natten, herunder en særlig avsgås.

De afskårne hoveder blev både fundet i burene og spredt omkring området. Foto: Privatfoto

- Det var voldsomt

Til Ekstra Bladet fortælle Pernille Fabricius, at det var en ubehagelig overraskelse.

- Det var faktisk ret ubehageligt og voldsomt. Jeg blev rigtig vred. Det er en frygtelig måde at tage livet af en masse høns på. Og de andre høns var simpelthen så skræmte. Desværre ligger Gåserepublikken lidt væk fra byen, så der er ikke nogle, der har hørt dem.

Også den avlsgås, der er mor til de fleste af gæssene, mistede livet på brutal vis. Hovedet blev fundet henkastet i området nær Gåserepublikken. Foto: Privatfoto

Pernille Fabricius, der selv ejer høns ved Gåserepublikken, formoder, at de er blevet stjålet af sultne hønsetyve, der vidste, hvordan man håndterer fuglene.

Kroppene stjålet

Kun de afhuggede hoveder af hønsene lå tilbage efter den natlige slagtning, der er udført af endnu ukendte gerningspersoner.

Sidenhen er der fundet flere afhuggede fuglehoveder i området.

- Vi har også fundet hovederne fra to af gæssene, også avlsgåsen. Det er nogle, der har vidst, hvad de har med at gøre. Det er ikke sådan lige at tage en gås.

De ukendte gerningsmænd brød ind i hønseburene med magt natten til lørdag. Foto: Privatfoto

Hun fortæller samtidig, at de aldrig har oplevet hærværk i denne grad. Hønsene er lukket inde bag hegn om natten, men det fremgår af billeder fra stedet, at hegn er blevet klippet op, og at en af hegnets vægge er brudt af.

Hændelsen er meldt til politiet, og stedet er nu i gang med at opsætte videoovervågning for at undgå lignende uhyggelige hændelser i fremtiden.