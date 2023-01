Makeup dækkede ikke: Rocker knaldet for tusse

Mongols-rocker fik bøde for at optræde med synlig ansigtstatovering med klublogo på australsk værtshus - han hævder selv, at han havde svedt 'foundation' væk

Brendan Luke Sacca sveder meget. Derfor holdt hans makeup i ansigtet ikke.

Det var den pyntesyge Mongols-rockers undskyldning, da han han for nylig i distriktsretten i Perth blev idømt en klækkelig bøde for at have haft en ulovlig, synlig klub-tatovering i panden under et værtshusbesøg i byens natteliv.

'Mongols Nation', stod der i tussen tæt på den 40-årige mands hårgrænse den sene aften i maj 2022.

Det bemærkede senior-politibetjent Lorne Buchan. Han fotograferede ulovligheden, og et tjek på stedet og mere grundige tekniske undersøgelser viste ingen spor af fuld-dækkende foundation, som Brendan Luke Sacca efter eget udsagn havde smurt ud over panden som afdækning.

Brendan Luke Sacca skal derfor betale, hvad der svarer til 2413 kroner til delstaten West Australias bødekasse.

Det rapporterer mediet The West Australian.

Mors Dag kom i vejen

Straffesagen er et barokt, nyt udslag af delstatens skærpede lovgivning mod at bære synlige rocker- eller bande-insignier i offentligheden. Stramningen blev gennemført i december 2021 i et forsøg på at dæmme op for ekspanderende mødeaktivitet og kriminalitet på kryds og tværs i det organiserede rockermiljø.

Brendan Luke Sacca gjorde en ivrig indsats for at klare frisag. Manden, der også er halvprofessional bodybuilder, forklarede, at han ikke anede, at tussen i panden var synlig, og at han ellers altid rutinemæssigt bad en veninde om at lægge makeup, før han gik i byen.

Men lige den aften måtte den svært muskuløse rocker klare det kriminalpræventive forarbejde selv.

Hans kosmetologisk kyndige veninde var nemlig ude på egen hånd i anledning af Mors Dag. I retten argumenterede Mr. Sacca for, at han havde haft fat i beauty-boksen forud for byturen, og at han derfor havde udvist god vilje.

Den købte dommeren ikke. Meldingen var klar: Skyldig! Betal ved kasse 1.

