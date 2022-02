Maler var ikke i tvivl: Så anholdelse i drabssag

Pludselig kom fem VW-Passater drønende ned ad vejen, mens Patrick Zimmermann var i gang med at male et sommerhus sammen med en kollega.

Ud sprang både hunde og betjente, og kort efter blev tømreren, der arbejdede på sommerhuset overfor i en lille by ved den nordvestjyske kystsrækning, ført ud i hvid heldragt og gelejdet ind i en af politibilerne.

Den forsvundne sygeplejeelev Mia Skadhauge Stevn forsvandt efter en bytur i Aalborg natten til søndag. Nu er to mænd anholdt og sigtet for at have myrdet hende. Privatfoto

Det var de ydre rammer om en del af en koordineret anholdelsesaktion mod to 36-årige håndværkere i politiets omfattende bestræbelser på at opklare den 22-årige sygeplejeelev Mia Skadhauge Stevns forsvinden i Aalborg natten til søndag.

- Jeg var ikke i tvivl om, at det handlede om Mias forsvinden, da han (tømreren, red.) kom ud i heldragten, fortæller Patrick Zimmermann.

Anholdelsen fandt sted i et sommerhusområde ved Saltun, hvor flere nye sommerhuse er under opførelse. Her arbejde den 36-årige tømrer ifølge Ekstra Bladets oplysninger, da han blev anholdt.

Gik rundt og røg

Patrick Zimmermann og hans kollega havde lagt mærke til tømrerens adfærd, som var anderledes end normalt.

Overblik: Mias sidste færd.

- Han stod meget udenfor og røg og gik meget rundt. Han trippede sådan og gik fra side til side, fortæller maleren.

Den 36-årige tømrer trippede ifølge en anden håndværker omkring, før han onsdag blev anholdt af Nordjyllands Politi i forbindelse med en arbejdsopgave. Privatfoto

Sommerhus afspærret

Han bed mærke i, at der i modsætning til tidligere heller ikke var en tømrerlærling med på arbejde. Den nu sigtede tømrer sad ifølge øjenvidnet ude i sin bil med lygterne tændt indtil klokken otte. Normalt plejede arbejdet at gå i gang en time tidligere.

Onsdag aften er sommerhuset fortsat afspærret. Repræsentanter fra hjemmeværnet er sat til at holde øje med huset natten ud.

Inde bag afspærringen står den 36-årige anholdtes firmabil efterladt.

Det er stadigvæk uklart, hvad der kan være sket med Mia Skadhauge Stevn. Men de to anholdte mænd er begge sigtet for at have myrdet den forsvundne kvinde.