Mand affyrer haglgevær mod kæreste og papsøn på flugt

En kvinde på 50 år fra Allingskovby nord for Silkeborg er mandag aften blevet ramt i armen af et skud fra et haglgevær, som hendes et år ældre kæreste tilsyneladende affyrede.

Politiet har anholdt den formodede gerningsmand. Det skete cirka et kvarter efter, at anmeldelsen om skyderiet indløb klokken 20.50.

Det oplyser Ole Vanghøj, der er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, natten til tirsdag.

Manden lever sammen med kvinden, hvis 25-årige søn også var til stede i boligen i Allingskovby.

- Manden trækker pludseligt et haglgevær frem og sætter to patroner i. Kvinden og hendes søn flygter ud af boligen, hvorefter kvinden bliver ramt i armen af et skud, siger vagtchefen.

Kvinden og sønnen søger tilflugt hos en nabo og hører samtidig endnu et skud.

- Om der igen bliver skudt efter dem, er uklart. Men sønnen vender sig om og går til angreb på manden. De havner i et slagsmål og ryger begge gennem en rude i kvindens hus. Begge skærer sig på glasset, siger Ole Vanghøj.

Kvinden og hendes søn er bragt til hospitalet i Skejby ved Aarhus, mens manden bliver behandlet på sygehuset i Viborg.

Den 51-årige mand blev anholdt klokken 21.06.

- Det skete uden dramatik. Han stod på vejen foran boligen og havde lagt jagtgeværet fra sig.

Vagtchefen kan endnu ikke sige noget om, hvad der udløste hændelsen, der i et tweet fra politiet omtales som et "familieopgør".

Det er også uvist, om den anholdte har et jagttegn, som giver ret til at være i besiddelse af et haglgevær.