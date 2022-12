Mand alvorligt kvæstet efter ulykke

En mand er svært tilskadekommen efter at være blevet kørt ned af en bus i Sydhavnen i København tirsdag aften.

Det oplyser vagtchef ved Københavns Politi Martin Kajberg.

Martin Kajberg oplyser, at politiet fik anmeldelsen klokken 23.19 tirsdag aften.

En mand var kommet slemt til skade, efter at han blev ramt af en bus.

- Vi kommer derud og konstaterer, at det er ganske rigtigt, siger vagtchefen.

- Vi har kunnet konstatere ud fra vidneafhøringer og så videre, at fodgængeren er gået over for rødt.

Martin Kajberg oplyser, at bussen kørte med relativt lav hastighed.

- Men det er alligevel nok til, at han bliver svært tilskadekommen, siger han.

Manden kom på hospitalets traumecenter, og politiet har været i kontakt med hans pårørende.

Buschaufføren, der førte bussen, er blevet undersøgt for, om han var påvirket, da påkørslen skete. Det er der ifølge Martin Kajberg ikke noget, som tyder på, at han var.