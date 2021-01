Mand amok i restauration

En 25-årig mand forsøgte torsdag aften at røve en restauration

Det gik ganske voldsomt for sig, da en en 25-årig mand torsdag aften forsøgte at røve en restauration på Viborgvej i Aarhus Vest.

Det beskriver Østjyllands Politi i deres døgnrapport.

Ifølge døgnrapporten fik politiet anmeldelsen klokken 22.41. Her ringede en 35-årig mand fra restaurationen, hvor han arbejdede, og fortalte, at han netop havde haft uønsket besøg af en yngre mand.

Ifølge den 35-åriges forklaring var den yngre mand trådt ind på restaurationen omkring klokken 22.30. Her var han gået direkte op til kassen og havde forsøgte at tage pengene fra den.

Den 35-årige formåede at skubbe manden væk, hvorefter han i stedet gik hen til køleskabet ved udgangen og tog nogle drikkevarer med sig.

Den 35-årige fulgte efter manden og fik fravristet ham drikkevarerne, hvorefter han løb ud af restaurationen og trak en hobbykniv, som han pegede mod den den ansatte, mens han råbte trusler mod ham.



Derefter løb han hen til sin bil, hvorfra han tog en glasflaske, som han kastede mod den 35-årige. Bagefter kørte han fra stedet.

Det absurde optog sluttede dog ikke her. Kort efter kom manden nemlig tilbage og parkerede foran restaurationen.

Her begyndte han at kaste sten efter den ansatte, hvorefter han igen kørte fra stedet.



Kort efter kom han igen en tredje gang, parkerede på tværs af Viborgvej og begyndte igen at kaste med sten og flasker.

Dette gentog sig nogle gange, og en af gangene kørte han også direkte frem mod den 35-årige, hvilket førte til, at bilen endte oppe på fortovet.



Da politiet ankom til stedet, havde en del personer samlet sig foran restaurationen, og stemningen var ifølge politiet 'højrystet'.

Den 35-årige mand udpegede gerningsmanden, der også befandt sig på stedet. Han blev anholdt og foreløbigt sigtet for forsøg på røveri.