Mand amok med sværd i spansk kirke: En død og fire såret

Ifølge et spansk medie efterforskes hændelsen som et terrorangreb

En person er blevet dræbt og yderligere fire såret efter et angreb i en spansk by.

Det skriver flere medier, herunder spanske El Mundo.

Angrebet er sket i byen Algeciras. Her skulle manden ifølge mediet være gået til angreb med et samuraisværd eller en machete ved flere kirker i området.

Kirkeligt ansatte blandt ofrene

Ifølge de første oplysninger var den dræbte kirketjener i La Palma-kirken, og en af de kvæstede, som er i alvorlig tilstand, er sognepræst for kapellet i San Isidro.

Gerningsmanden, der er af marokkansk oprindelse, er blevet anholdt, bekræfter politiet ifølge den spanske avis.

Ifølge mediet El Confidencial efterforskes hændelsen som et terrorangreb.

Gik amok

EuropaSur skriver, at gerningsmanden gik ind i San Isidro-kapellet og slog billeder ned med en stor machete. Da præsten forsøgte at smide ham ud, vendte han sig mod ham og stak ham i halsen.

Annonce:

Samme medie skriver, at øjenvidner beretter, at manden senere gik ind i en ny kirke - La Palma-kirken - og råbte, da en bøn var ved at blive afsluttet omkring klokken 19.30. Her gik gerningsmanden rundt, kastede billeder, kors og stearinlys til jorden med sin machete og gik op til templets hovedalter.

Kirketjeneren beordrede ham at forlade kirken og blev efterfølgende stukket i maven. Da kirketjeneren løb udenfor mod en nærliggende plads, faldt han til jorden, hvorefter gerningsmanden slog ham i hovedet med macheten, skriver det spanske medie.

Ifølge naboer i området havde gerningsmanden en blomsterbutik i byen, skriver El Conficencial.

'Forfærdelig og hjerteskærende'

Andalusiens regionale præsident kalder hændelsen 'forfærdelig og hjerteskærende'.

-Jeg fordømmer på det kraftigste forbrydelsen. Intolerance vil aldrig have en plads i vores samfund.

Ekstra Bladet følger sagen ...