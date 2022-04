Mand amok på ambulanceredder

Onsdag slog det fuldstændig klik for en mandlig bilist.

Til at starte med havde den 30-årige mand overhalet en ambulance i sin sorte Ford Mondeo på et sted, hvor der var fuldt optrukne striber og dermed overhaling forbudt.

Det skriver Fredericia Dagblad.

Derfor gav ambulanceredderen manden et blink med sine forlygter for at markere, at kørslen var forbudt og ikke i orden.

Men blinket blev så voldsomt for den mandlige bilist, at han ved næste kryds bremsede kraftigt op og sprang ud af sin bil.

Derefter gik han hen til ambulancen og forsøgte at slå ambulanceredderen i hovedet. Det lykkedes ham dog at undvige og holde døren lukket.

Politiet kom på sagen, og de endte med at finde den vrede bilist i Vejle. Han sigtes nu for forsøg på vold.