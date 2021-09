Mand amok: Smadrede løs i blomsterbutik

Narkokørsel, hærværk og vold. En 22-årig mand fra Slagelse holdt ikke igen med forseelserne torsdag.

Det fremgår af Sydsjællands og Lolland-Falsters Politis døgnrapport.

Manden havde set sig særligt sur på en blomsterbutik i Korsørs Havnegade. Det fik ham til at sparke på en port og slå på butikkens blomsterudstilling, hvor flere blomsterbuketter blevet ødelagt.

Den 22-årige rasede videre i butikken og fik på samme tur sendt en knytnæve i ansigtet på butikkens ekspedient.

Efter sine gerninger valgte manden at køre fra stedet, og det viste sig at være særligt problematisk, da politiet sidenhen stoppede ham og en test viste, at han var påvirket af kokain.

Han derfor også blevet sigtet for narkokørsel.

Manden nåede at udrette alle disse gerninger inden klokken var 13.43, som blev tidspunktet for hans anholdelse.