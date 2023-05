Mand angrebet af krokodille: Gik til modangreb

En snorkeltur ud for den luksuriøse ø Haggerstone Island Resort i Australien udviklede sig dramatisk for 51-årige Marcus McGowan.

Han og en gruppe andre var sejlet 28 kilometer ud for øen, og imens han snorklede, kunne han pludselig mærke et stort tandsæt bide sig fast i hans hoved bagfra.

Det skriver BBC.

Troede det var en haj

'Jeg troede, at det var en haj, men da jeg rakte op, indså jeg, at det var en krokodille. Jeg var i stand til at åbne dens kæber nøjagtigt nok til, at jeg kunne få mit hoved ud,' har han ifølge mediet udtalt.

Efter at være kommet fri fra krokodillens tandgreb, kom krokodillen igen tilbage imod ham. Han var dog i stand til at få skubbet den væk, men det kostede ham et bid i hånden.

Den eksklusive ferieø Haggerstone Island Resort ligger ud for Queensland i det nordøstlige Australien. Ifølge BBC kan øen lejes for lidt over 34.600 kroner per nat.

Ikke et enkeltstående tilfælde

Krokodiller er ikke sjældne i det nordlige Australien, og den seneste tid har man i området registreret flere krokodilleangreb.

I starten af maj blev en 65-årig fisker ifølge BBC fundet død inde i en 4,1 meter lang krokodille, hvilket var det 13. dødelige krokodilleangreb i Queensland, siden man begyndte at registrere dem i 1985.

I februar blev en 4,2 meter lang krokodille skudt, efter den havde angrebet en mand og spist mandens hund i Cairns, der ligger i den nordøstlige del af Queensland.

I oktober sidste år blev en parkinspektør, som var på udflugt med sin familie, angrebet og dræbt af en krokodille i Northern Territory i Australien.

Kvinden fiskede efter muslinger, da hun pludselig forsvandt, og senere samme dag blev hun under en eftersøgning fundet død knap en kilometer fra det sted, hvor hun var blevet angrebet.

Siden man i 1971 stoppede med at aflive krokodiller for at holde bestanden nede, er antallet af dødelige angreb steget. Ifølge BBC var der i 1974 omtrent 5000 krokodiller i Queensland. I dag er der cirka 30.000.